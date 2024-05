Uważamy, że po ponad sześciu latach procedurę z art. 7 można zamknąć - powiedziała Szefowa Komisji Europejskiej.

— Dzisiaj wyznacza nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z art 7. może zostać zakończona. Gratuluję Donaldowi Tuskowi i jego rządowi w zakresie tego ważnego kroku. Jest to wynik bardzo silnej pracy i głębokich reform. Ma to dobre znaczenie dla narodu polskiego i całej UE. Jest to dowód odporności praworządności i demokracji w Europie — powiedziała Ursula von der Leyen, którą zacytował przedstawiciel KE na konferencji prasowej.