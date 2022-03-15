Reklama

Зміст:

Reklama

1. Перетин кордону

1.1. Де і як я можу перетнути кордон?

1.2. Чи є карантин у Польщі? Чи потрібна мені вакцинація?

1.3. Які документи потрібно мати з собою при перетині кордону

1.4. Які правила перетину кордону неповнолітніми?

1.5. Що робити, якщо у мене немає підтвердження в’їзду (наприклад, штампа в паспорті)

1.6. Чи потрібно реєструватися в прийомному пункті?

1.7. Чи потрібен мені номер PESEL та державний профіль у Польщі? Як я можу їх отримати?

2. Перебування та праця в Польщі

2.1 Я в Польщі. А що далі?

2.2 Громадяни України, які в'їжджають до Польщі з України 24 лютого 2022 року або після цієї дати, та деякі інші особи

2.3 Громадяни України, в'їзд до Польщі до 24 лютого 2022 року або з іншої країни, ніж Україна

2.4. Громадяни інших країн, крім України, в’їзд до Польщі 24 лютого року або пізніше

2.5. Громадяни інших країн, крім України, в'їзд до Польщі до 24 лютого 2022 року

3. Тимчасовий та міжнародний захист

3.1 Що таке тимчасовий захист?

3.2 Що таке міжнародний захист?

3.3 У якій країні я користуюся тимчасовим чи міжнародним захистом?

3.4 Чи варто користуватися тимчасовим чи міжнародним захистом?

3.5 якщо я користуюся тимчасовим захистом, чи можу я подати заяву на міжнародний захист?

4. Перебування в Польщі – загальні правила

4.1 Дозвіл на тимчасове проживання

4.2 Дозвіл на постійне проживання

4.3 Національні візи (D)

5. Праця в Польщі – загальні правила

5.1 Програма Poland. Business Harbor (“PBH”)

5.2 Посвідчення

5.3 Дозвіл на роботу

5.4 Дозвіл на тимчасове проживання

6. Члени сім’ї – загальні правила

Дозвіл на тимчасове проживання для членів сім’ї та їх близьких