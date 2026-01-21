Zasiłek pielęgnacyjny dla diabetyków 2026. Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby chore na cukrzycę mogą w 2026 roku otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Co prawda nie jest on świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla diabetyków, ale w określonych sytuacjach przysługuje także osobom cierpiącym na to schorzenie. Kluczowe znaczenie mają spełnione warunki formalne oraz wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest świadczeniobiorcom na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki lub pomocy innej osoby osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Oznacza to, że w określonych sytuacjach przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego dla cukrzykowi jest możliwe.

Świadczenie to przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Nie wszyscy jednak go otrzymają. Prawo do zasiłku mają:

dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osoby, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie.

Cukrzyca typu 1 i 2 a orzeczenie o niepełnosprawności

Cukrzyca sama w sobie nie daje automatycznego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - przepisy nie przewidują jednak listy konkretnych chorób, które gwarantują przyznanie tego świadczenia. Decydujące znaczenie ma „niezdolność do samodzielnej egzystencji”, czyli rzeczywisty wpływ choroby i jej powikłań na codzienne życie. Kluczowe jest więc uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które umożliwia złożenie wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Jak to zrobić?

Jak uzyskać pieniądze? Procedura krok po kroku w 2026 roku

Pierwszym krokiem do otrzymania zasiłku jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek składa się do właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dołączając pełną dokumentację medyczną, w tym zaświadczenia lekarskie, wyniki badań oraz – jeśli taka jest - opinię diabetologa. Potem odbywa się spotkanie z komisją, po której nastąpi wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania orzeczenia o niepełnosprawności.

O czym pamiętać? W przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, można się od niej odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Jest na to 14 dni. Co ważne, od decyzji WZON również można się odwołać – wówczas odwołanie wnosi się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od otrzymania negatywnej decyzji.

Po uzyskaniu orzeczenia należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularze dostępne są zarówno w urzędach, jak i w wersji elektronicznej. Do wniosku trzeba dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający tożsamość,

dokumentację medyczną.

Następnie należy czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Zazwyczaj wydawana jest ona w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy komisja przyzna zasiłek? Lista powikłań cukrzycowych

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego uzależnione jest od stanu zdrowia i zdolności do samodzielnej egzystencji. Kiedy osoby chorujące na cukrzycę typu 1 mogą ubiegać się o świadczenie?

W praktyce komisja orzekająca bierze pod uwagę skutki choroby, a nie samą diagnozę. Podstawą do przyznania świadczenia – w przypadku dorosłych - mogą być m.in. takie powikłania jak:

retinopatia (cukrzycowa choroba oczu),

nefropatia (cukrzycowa choroba nerek),

neuropatia (uszkodzenie nerwów obwodowych prowadzące do m.in. stopy cukrzycowej),

choroby układu krążenia,

nawracające epizody hipoglikemii lub kwasicy wymagające stałej opieki,

istotne ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu, np. spowodowane chorobami układu kostnego.

Zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany również osobom chorującym na cukrzycę typu 2. Kiedy będzie to możliwe? W przypadku cukrzycy typu 2 zasiłek przysługuje jedynie przy ciężkich powikłaniach, takich jak np. amputacje kończyn czy utrata wzroku. Co do zasady łatwiej jest uzyskać orzeczenie przy cukrzycy typu 1, choć każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Masz orzeczenie, ale nie dostaniesz pieniędzy: sprawdź te 3 wyjątki

Należy pamiętać, że w praktyce posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest równoznaczne z otrzymaniem zasiłku pielęgnacyjnego. Przepisy przewidują bowiem sytuacje, w których świadczenie nie może być wypłacane. Dotyczy to przypadków, gdy:

osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności pobiera już dodatek pielęgnacyjny z innego źródła,

członek rodziny pobiera podobne świadczenie za granicą, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe,

chory przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak dom pomocy społecznej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i kiedy planowana jest waloryzacja?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 roku nie uległa waloryzacji i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Istnieje szansa, że zmieni się to w 2027 roku.