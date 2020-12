Możliwe otwarcie granic z Armenią może gwarantować większy dostęp do Kaukazu, zarówno ekonomiczny, jak i polityczny, a w konsekwencji równoważenie znaczenia Rosji. Uzyskanie większej kontroli politycznej nad Kaukazem może mieć znaczenie dla sytuacji ekonomicznej w kraju. Już teraz Turcja jest pierwszym partnerem handlowym Gruzji, zajmuje też wysoką pozycję wśród partnerów Azerbejdżanu. Jeśli Armenia nie będzie chciała pozostawać pod całkowitą polityczną i ekonomiczną kontrolą Rosji, będzie musiała otworzyć się na Ankarę. Rzeczywisty wzrost znaczenia Turcji nastąpi, gdy rozmieści stałe bazy wojskowe na Kaukazie Płd. Niewątpliwie jednak zwiększone zaangażowanie w Karabachu jest oznaką chęci uzyskania takiej obecności. Turcja dzięki wojnie częściowo uzyskała to, czego chciała. Powstanie połączenie lądowe z Turcji przez Nachiczewan do Azerbejdżanu, co jest spełnieniem jednego z elementów panturkijskiego snu Erdoğana. Jednocześnie do rosyjskich sił pokojowych w centrum monitoringu rozejmu, którego działalność nie jest jeszcze jasna, najpewniej dołączą tureccy żołnierze. Może to stanowić pierwszy krok do stałej obecności na Kaukazie.