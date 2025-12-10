Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma być poszerzona o trzeci pas. Na odcinku od Pruszkowa do węzła Konotopa na rogatkach stolicy w obu kierunkach powstanie zaś czwarty pas ruchu. Rozbudowa jest konieczna, bo A2 to jedna z najbardziej obciążonych ruchem arterii w Polsce. Przed stolicą liczba przejeżdżających pojazdów na dobę wynosi niemal 100 tys.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace na 92-kilometrowym odcinku A2 podzieli na cztery fragmenty. Dla każdego z nich wybrany zostanie osobny wykonawca. Według kosztorysu wyniesie to łącznie ok. 1,8 mld zł, finalnie może być jednak tańsza o ok. 500 mln zł. GDDKiA zakłada, że umowy zostaną podpisane jeszcze zimą, a późną wiosną zaczną się roboty. – Na wypadek przesunięcia się o kilka tygodni podpisania niektórych umów założyliśmy pewien bufor bezpieczeństwa. Firma, która jako pierwsza zawrze kontrakt, będzie musiała przygotować szczegółową organizację ruchu na czas prac. Roboty na wszystkich odcinkach powinny się rozpocząć w podobnym terminie i będą koordynowane przez jeden nadzór budowlany – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Choć w czasie przebudowy teoretycznie będzie obowiązywał taki sam przekrój (dwa pasy w każdym kierunku), to w praktyce trzeba się liczyć z ogromnymi utrudnieniami. Wszystko dlatego, że ruch w obu stronach musi się zmieścić na jednej jezdni, na której zostaną wytyczone bardzo wąskie pasy ruchu. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h, co oznacza, że pojedziemy dwa razy wolniej niż teraz. Po doświadczeniach z budową A1 na dawnej gierkówce z Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy drogowcy na A2 zamontują odcinkowy pomiar prędkości.

Autostrada A2 rozkopana przez półtora roku

Utrudnienia potrwają około półtora roku – do jesieni 2027 r. Oprócz dobudowy kolejnego pasa, na który przewidziano rezerwę między jezdniami, zostanie wyremontowana nawierzchnia na istniejących pasach i poboczu. Po 13 latach intensywnej eksploatacji spękania widać zwłaszcza na odcinkach w woj. łódzkim, co ostatnio tłumaczono pośpiechem z budową autostrady przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r. W czasie prac wzdłuż trasy mają być zamontowane odnawialne źródła energii – głównie baterie słoneczne, które zapewnią prąd do oświetlenia drogi.

W czasie przebudowy A2 podróżnym ze stolicy w stronę Poznania i Łodzi mają pomóc kolejarze. Wzmocnienia zapowiada spółka PKP Intercity. Jej szef Janusz Malinowski mówi, że od połowy grudnia na trasę Warszawa–Poznań wyjedzie dodatkowy ekspres, a w marcu jeszcze jeden. Wtedy dziennie będą 24 połączenia tego przewoźnika w jedną stronę. Dodatkowo od lutego sześć par połączeń na trasie Warszawa–Poznań uruchomi czeski Regiojet. PKP Intercity w razie potrzeby zapowiada też wydłużanie składów na trasie Warszawa–Łódź. Od połowy grudnia przewoźnik uruchomi na tym odcinku 25 par pociągów. Dodatkowo kursy na tej trasie uruchamia Polregio, a w weekendy także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. ©℗