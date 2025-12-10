Z czego wynika ten niejednoznaczny bilans? Wyborcy Koalicji Obywatelskiej czują się zawiedzeni niespełnieniem większości obietnic złożonych przez partię w czasie wyborów. Słynne 100 konkretów, z których nie udało się zrealizować nawet połowy, nie jest już nawet wspominane przez publicystów. Szczególnie że Donald Tusk kilka miesięcy temu, podczas spotkania z wyborcami, a potem w czasie wywiadu dla Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Podcaście Onetu niefrasobliwie rzucił, że jego partia dostała 31 proc. głosów, więc on zrobił jedną trzecią z tego, co obiecał. „Chyba uczciwy rachunek” – stwierdził premier. Nieco inny rachunek szefowi rządu wystawiają w ocenach wyborcy, którzy z miesiąca na miesiąc w większości negatywnie oceniają jego gabinet.

Z Pomocą Koalicji Obywatelskiej przyszedł tradycyjnie PiS