Uwaga! W ustawie o rachunkowości rozróżnia się dwa rodzaje zamknięcia ksiąg:

- Zamknięcie wstępne – do 31 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 u.r., księgi rachunkowe należy wstępnie zamknąć na koniec roku obrotowego najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, czyli do 31 marca 2025 r. Wstępne zamknięcie jest potrzebne, by móc sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Po tym zamknięciu można jeszcze dokonywać zapisów, ale tylko wtedy, gdy mają one istotny wpływ na sprawozdanie (patrz: art. 54 ust. 1 u.r.).

- Zamknięcie ostateczne – do 15 lipca 2025 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 u.r., ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Dla większości jednostek oznacza to termin do 15 lipca 2025 r. To zamknięcie trwale blokuje możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian w księgach za 2024 r.