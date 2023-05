Z poradnika dowiesz się m.in., czy ujęcie danych w sprawozdaniu zbiorczym usprawiedliwia ich pominięcie w jednostkowym oraz jakie dane należy podać w pozycji „Pożyczki” sprawozdania Rb-N.

Regionalna izba obrachunkowa wykazała nieprawidłowość w sprawo zdaniu Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o brak danych z konta 201 z tytułu rozliczeń za dowóz kilku uczniów na kwotę 5 tys. zł – jest to zobowiązanie wobec kontrahenta. Czy jest to błąd? Czy należy wykonać korektę sprawozdania?

Zobowiązanie ma związek z rozliczaniem się gminy z tytułu dowozu uczniów. Zapewne chodzi więc o realizację zadania gminy określonego w prawie oświatowym. W jego art. 39 m.in. postanowiono, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat ‒ także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Gmina musi więc zorganizować transport, co w praktyce wykonują firmy wyłonione w przetargach. Z tym związane jest regulowanie określonych zobowiązań przez gminę wobec kontrahentów. Stan rozliczeń z tego tytułu powinien mieć odpowiednie odwzorowanie na kontach księgowych. Służy do tego konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, które jest przeznaczone do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221. Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Skoro mowa o zobowiązaniu, to warto jeszcze wspomnieć, że sprawozdanie Rb-28S służy właśnie do ujmowania zobowiązań w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Podane w pytaniu zobowiązania powinny być ujmowane w dziale 800, rozdziale 80113 oraz w paragrafie 430. Wskazany dział ma oznaczenie „Oświata i wychowanie”, rozdział to „Dowożenie uczniów do szkół”, a paragraf to „Zakup usług pozostałych”.

Na podstawie podanych przepisów i zbliżonych rodzajowo zobowiązań stwierdzono nieprawidłowość w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 listopada 2022 r. (znak WK.60.15.2022). W podanym dokumencie napisano, że: „w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r. (korekta nr 1 z dnia 25.04.2022 r.): w rozdziale 80113 § 4300 nie wykazano danych, mimo że z konta 201 «Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (jednostka 2 – dowóz uczniów)» wg ww. podziałki wynikają zobowiązania w kwocie 5683,80 zł”.

Należy dodać, że powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Z ich treści wynika zaś, że kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Dlatego brak wykazania zobowiązania wobec kontrahenta w sprawozdaniu Rb-28S urzędu gminy stanowi naruszenie przepisów, zobowiązanie to ma bowiem podstawy materialno-prawne, a dodatkowo jest ujęte na koncie księgowym 201. W tych okolicznościach należy uznać, że ustalenia RIO są zasadne i należy dokonać odpowiedniej korekty wspomnianego sprawozdania. ©℗

Podstawa prawna Podstawa prawna art. 39 ustawy z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2045) par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 193)

Za 2022 r. przez niedopatrzenie pracownika nie sporządzono sprawozdania jednostkowego Rb-27S w zakresie dochodów w ewidencji budżetu powiatu z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych. Jednak dochody te wykazano w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S na podstawie ksiąg rachunkowych. Czy można uznać to za wystarczające? Wynikało to z braku wyodrębnienia analityki do konta 901 w zakresie dochodów.

Na koncie 901 „Dochody budżetu” ujmuje się na dochody budżetu:

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222;

2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;

4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. Z kontekstu pytania należy wnioskować, że w jednostce nie wyodrębniono analityki do konta 901 w zakresie dochodów budżetu, co było nieprawidłowością. Zapewne miało to bezpośrednie przełożenie na brak sporządzenia sprawozdania jednostkowego rocznego Rb-27S, a tym samym brak wykazania wielu dochodów, w tym subwencji i dotacji. Jak podano, dane te zostały jednak ujęte w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S – na podstawie danych ksiąg.

Wymaga jednak podkreślenia, że ujęcie ww. danych w sprawozdaniu zbiorczym nie legalizuje zaniechania ich wykazywania w sprawozdaniu jednostkowym.

Na powyższe kwestie zwrócono również uwagę w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 lutego 2023 r. (znak RIO.I.6001-20/22). Ustalono wtedy, że: „nie zostało sporządzone roczne jednostkowe sprawozdanie Rb-27S w zakresie obejmującym dochody ujęte w ewidencji budżetu powiatu (organu), tj. dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te, w wysokości (…) zł, zostały wykazane w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S za (…) r. bezpośrednio na podstawie danych ksiąg rachunkowych”. W konsekwencji podany stan faktyczny naruszał przede wszystkim par. 2 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z jego treścią jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z par. 3 ust. 1, oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

2) dochodów jednostki budżetowej, zgodnie z par. 3 ust. 3;

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3a) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;

5) dotacji celowych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że brak analityki do konta 901, a nawet sporządzenie sprawozdania zbiorczego Rb-27S, nie usprawiedliwia zaniechania w zakresie sporządzenia sprawozdania Rb-27S jednostkowego, które powinno zawierać dochody ujęte w ewidencji budżetu powiatu (organu). ©℗

Podstawa prawna Podstawa prawna rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) par. 2 ust. 1, par. 3 ust. 1 i 3 załącznika nr 37 do rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 193)

Regionalna izba obrachunkowa podważyła sposób podawania danych w sprawozdaniu Rb-N kwartalnym naszego urzędu miasta. Podaliśmy w pozycji „Pożyczki” także należności z tytułu rozłożonych na raty opłat adiacenckich. Czy jest to błąd?

Opłatę adiacencką definiuje art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Natomiast w art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami podano, że opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Co do zasady kwota płacona w ratach z tytułu ww. opłaty stanowi należność gminy. Powinna być więc odpowiednio ujmowana na kontach księgowych (saldo Wn konta 226), a w konsekwencji i w sprawozdawczości, w tym w sprawozdaniu Rb-N. W par. 13 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych postanowiono zaś, że w układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z kategorii tej są natomiast wyłączone udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług o terminie spłaty nie przekraczającym roku. Natomiast w ust. 1 pkt 6 podano, że jako pozostałe należności rozumiane są bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

W kontekście ww. przepisów pomocne może być stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 13 lutego 2023 r. (znak RIO.I.6001-19/22). Stwierdzono tam następującą nieprawidłowość: „We własnym jednostkowym sprawozdaniu Rb-N sporządzonym według stanu na koniec IV kwartału (…) r. zawyżono dane w wierszu N2 «Pożyczki», a zaniżono w wierszu N5 «Pozostałe należności». Było to efektem wykazania jako pożyczek należności (…) z tytułu rozłożonych na raty opłat adiacenckich w (…) – w obu przypadkach powstałych w drodze decyzji administracyjnych i wchodzących w skład salda Wn konta 226 «Długoterminowe należności budżetowe»”. RIO dodatkowa wskazała, że w pozycji „Pożyczki” prezentacji podlegają pożyczki rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. Natomiast sprzedaż jest umową cywilnoprawną. Nie można więc utożsamiać pojęcia należności ze sprzedaży na raty z należnościami wynikającymi z decyzji administracyjnej. W ramach zalecenia kontrolnego podano z kolei, aby wykazywać w wierszu N5 „Pozostałe należności” sprawozdania Rb-N należności ujęte na koncie 226 (z wyjątkiem dotyczących sprzedaży na raty, które powinny być prezentowane w wierszu N2).

Dlatego RIO słusznie wykazała nieprawidłowość w sprawozdaniu Rb-N. Należności z tytułu rozłożonych na raty opłat adiacenckich nie mogą być wykazywane pozycji „Pożyczki”, ale w pozycji „Pozostałe należności”. ©℗