ESG-2023 to element odpowiedzialnego biznesu. I choć raportowanie ESG dotyczy zagadnień niebędących bezpośrednio zagadnieniami finansowymi, to zostało powiązane z raportowaniem finansowym. Najogólniej można wskazać, że jest to raportowanie o sposobie prowadzenia biznesu, ładzie korporacyjnym oraz wpływie działalności jednostki m.in. na środowisko naturalne, prawa pracownicze i prawa człowieka itd. Obowiązek sporządzania raportów o informacjach niefinansowych jest określony w ustawie o rachunkowości, a w szczególności odnosi się do tego art. 49b u.r. W praktyce służby księgowe, nie będąc bezpośrednio zobowiązane do przygotowywania takich raportów, dostarczają do nich dane i weryfikują, czy informacje zawarte w raportach niefinansowych są spójne z danymi finansowymi. Tak więc księgowi na bieżąco muszą wiedzieć, w którym kierunku zmierzają przepisy dotyczące raportowania na temat zrównoważonego rozwoju.