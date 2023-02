Dziś jest to szczególnie ważne ze względu na to, że w poprzednich latach czynności inwentaryzacyjne często były przeprowadzane w sposób uproszczony. [ramka 1] Niestety czasu na rozliczenie inwentaryzacji jest niewiele. Różnice inwentaryzacyjne bowiem muszą zostać rozliczone w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczyła inwentaryzacja. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 u.r. wyniki inwentaryzacji dokonanej za 2022 r. powinny zostać rozliczone w księgach 2022 r. do 26 marca 2023 r. Termin ten wynika z art. 24 ust. 5 pkt 2 u.r., który określa zasady bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na mocy tego przepisu , aby księgi rachunkowe mogły zostać uznane za prowadzone na bieżąco, konieczne jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za dany rok obrotowy nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym. Dziś wskazujemy najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się osoby rozliczające inwentaryzację.