Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu do ZUS wniosku o udzielenie tej ulgi. Jeżeli dłużnik nie spłaci w ustalonym terminie rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. Ponadto w przypadku rozłożenia składek ZUS na raty organ rentowy – co do zasady – ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ordynacji podatkowej dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa (art. 29 w zw. z art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Wyjątek dotyczący braku naliczania ww. opłaty prolongacyjnej ma zastosowanie tylko do wniosków o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Wtedy opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.