Zgodnie z art. 45 ust. 1f oraz 1g ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe przygotowuje się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF . Z kolei w myśl art. 69 ustawy o rachunkowości spółka osobowa składa do KRS, po zatwierdzeniu, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania – jeżeli podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego s.f. oraz podziale zysku/pokryciu straty. Złożenie tych dokumentów następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości (art. 19e ustawy o KRS). Oznacza to, że forma uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego także powinna mieć postać elektroniczną i stanowić oddzielny dokument. Dla spełnienia tego wymogu wspólnicy spółki osobowej powinni podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego z podaniem danych identyfikujących ten dokument (np. sumy bilansowej, wielkości przychodów, kwoty wyniku finansowego netto). Uchwała może mieć pierwotnie formę papierową, na której wspólnicy złożą (wraz z datą) podpis pod stwierdzeniem: „Zatwierdzamy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy …., którego suma bilansowa wyniosła …., a wynik finansowy netto ….”. Następnie skan takiej uchwały umożliwi przekazanie jej do KRS wraz z innymi wymaganymi dokumentami.