Do 30 czerwca br. jednostki mają czas zarówno na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r., jak i na złożenie rocznego CIT-8. Jednak wiele podmiotów ma już gotowe, a nawet zatwierdzone sprawozdania, a zwleka tylko z zeznaniem podatkowym. Niestety w ich przypadku podstawa opodatkowania może zmienić się w stosunku do tej zakładanej w rocznym raporcie. A to powoduje wątpliwości: czy zmieniać wtedy sprawozdanie lub jakie zapisy powinny się znaleźć w księgach?

W sprawozdaniu finansowym jednostki są zobligowane do zaprezentowania m.in. podatku dochodowego za okres objęty tym raportem. Zasada ta dotyczy oczywiście podmiotów będących podatnikami CIT . Podatek dochodowy wykazywany w sprawozdaniu finansowym – zarówno ten bieżący, powiązany z zeznaniem podatkowym, jak i tzw. odroczony – koryguje wynik finansowy brutto i pozwala na pokazanie zysku netto w prawidłowej wartości. W przeszłości, kiedy termin sporządzenia sprawozdania finansowego i termin na złożenie zeznania podatkowego przypadały w tej samej dacie (31 marca), nie było wątpliwości. Wartość wyliczana przez służby księgowe na potrzeby zeznania rocznego była uwzględniana w księgach rachunkowych przez ujęcie na kontach: Wn „Podatek dochodowy”, Ma „Rozrachunki z US z tytułu CIT”. W ten sposób na koncie „Rozrachunki z US z tytułu CIT” prezentowana była wartość zobowiązania podatkowego, oczywiście skorygowana o wcześniej uiszczone zaliczki na podatek dochodowy. Następnie wpływała ona na wartość zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych w pozycji „Zobowiązań krótkoterminowych w bilansie”. Na podstawie analizy zapisów na koncie „Rozrachunki z US z tytułu CIT” bez trudności można było więc ustalić dokładnie wartość zaliczek i ostatecznej wartości podatku oraz dat i kwot płatności, jakie jednostki dokonywały na podatek dochodowy od osób prawnych. W praktyce nie zdarzało się, by wartość podstawy opodatkowania zmieniała się po sporządzeniu sprawozdania finansowego.