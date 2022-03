Podmioty, które realizują transakcje z przedsiębiorstwami z Ukrainy, Rosji czy Białorusi, przede wszystkim muszą przenalizować wartość swoich należności pod kątem utraty wartości. I nie chodzi tu tylko o kwestię spadku wartości rubla i hrywny czy realny brak możliwości wymiany tych walut na walutę polską, ale też o to, że ze względu na nałożone sankcje na Rosję i Białoruś oraz trwającą wojnę w Ukrainie otrzymanie płatności jest mało realne. W tej sytuacji jednostki mające należności, które dotychczas nie zostały spłacone, muszą urealnić ich wartość i dokonać odpisów aktualizacyjnych już w sprawozdaniu za 2021 r. (a więc na dzień 31 grudnia 2021 r.). Obowiązkiem podmiotu sporządzającego sprawozdanie finansowe jest bowiem uwzględnienie zdarzeń także po dniu bilansowym, co więcej, warto także się zastanowić, czy ze względu na obecną sytuację właściwym rozwiązaniem nie będzie wykonanie odpisów już na koniec 2021 r. Natomiast bezwzględnie konieczne jest wskazanie w informacji dodatkowej, o ile spadła wartość należności do dnia sporządzenia sprawozdania w 2022 r. ze względu z zaistniałą sytuację.