W związku z takim zapisem zaczęto się zastanawiać, jak w praktyce będzie można je złożyć i czy do tego czasu systemy KRS zostaną dostosowane. - Na razie funkcjonalność platformy służącej do bezpłatnego zgłaszania dokumentów do KRS nie daje możliwości, aby złożyć oświadczenie członka zarządu o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie (albo niespełnieniu wymagań) jako odrębnego pliku - wyjaśnia Łukasz Drożdżowski, radca prawny. Dlatego zapytaliśmy o to Ministerstwo Sprawiedliwości , które potwierdziło, że obecnie trwają prace, by dostosować system RDF, S-24 oraz system Biurowość do zmian przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Resort zapewnił też, że przewiduje udostępnienie nowych funkcji użytkownikom 1 czerwca 2022 r., i wyjaśnił, że „do jednego dokumentu finansowego (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności) można będzie załączyć wiele oświadczeń o odmowie podpisu sprawozdania, oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie oraz odmów złożenia oświadczeń”. Resort zastrzegł jednak, że dokument finansowy będzie musiał być powiązany z załączanymi oświadczeniami lub odmowami (jeżeli zostały dodane do dokumentu).