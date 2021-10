Zgodnie z art. 86a informacja VAT-26 zawiera m.in. dane pozwalające na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności jego markę, model pojazdu i numer rejestracyjny, jak również datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem. Jeśli zaliczka była wpłacana przed zakupem pojazdu przez firmę leasingową, a to standardowa procedura, to nie było możliwości poznania numeru rejestracyjnego auta. Przepisy wymagały zaś złożenia tego dokumentu w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem. Teraz termin jest kilka tygodni dłuższy, zatem zmieni się diametralnie rozliczanie i księgowanie zaliczek na takie samochody. W księgowaniu zmiana polega na tym, że trzeba pilnować, aby zaewidencjonować wyższą kwotę na koncie „VAT naliczony” i nie ujmować kwoty VAT niepodlegającej odliczeniu. VAT będzie księgowany na koncie „VAT naliczony”, jeżeli samochód zostanie dostarczony, zarejestrowany i zgłoszony do urzędu skarbowego do 25. dnia następnego miesiąca. Jeśli jednostka miała ujęte rozliczanie zaliczek związanych z leasingiem samochodów osobowych według starych zasad VAT, to teraz powinna zmienić regulacje w swoim planie kont i dostosować je do nowych przepisów.