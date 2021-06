Organ zatwierdzający sprawozdanie powinien wskazać, za który rok obrotowy sprawozdanie finansowe po raz pierwszy będzie sporządzane według MSSF. Jak wskazuje MSSF 1, po raz pierwszy MSSF wprowadza się na tzw. dzień przejścia, a jest nim początek najwcześniejszego okresu prezentowanego jako okres porównawczy. Czyli jeśli pierwsze sprawozdanie według MSSF będzie prezentowane za 2021 r., to tym dniem jest 1 stycznia 2020 r. Oczywiście jest to na potrzeby prezentacji – księgowania w 2020 r. nie będzie, bo księgi powinny być już zamknięte. Oznacza to, że korekty wynikające ze zmiany zasad sporządzania sprawozdań wprowadzić w takim wypadku należy na 1 stycznia 2021 r. Księgowań dokonuje się w korespondencji z pozycją „Zyski zatrzymane (kapitał własny)”.