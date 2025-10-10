Co nowego? [06:45] ZUS przypomina, że od października 2025 r. e-ZLA są w pełni zintegrowane z systemem kontroli w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nawet weekendowe zwolnienia mogą zostać zweryfikowane w ciągu kilku godzin od wystawienia.

Na skrót: weekendowe L4 w 2025

Chorobowe: 80% pensji (100% w ciąży lub po wypadku)

Limit: 182 dni (270 dni w ciąży lub gruźlicy)

(270 dni w ciąży lub gruźlicy) Płatnik: pracodawca – 33 dni / ZUS – dalej

Wystawienie: e-ZLA, także w weekend

Kontrola: ZUS może sprawdzać w sobotę i niedzielę

Potencjalny zysk: +230–300 zł brutto

Czy zwolnienie lekarskie (L4) liczy się w weekend?

Wokół zwolnienia lekarskiego (L4) obejmującego sobotę i niedzielę od lat krąży sporo mitów. Dla jednych to sprytna metoda, by „zyskać” kilka dodatkowych płatnych dni, dla innych - niepotrzebne ryzyko skracania okresu zasiłkowego. W 2025 roku przepisy są jasne: zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, także za dni wolne. Oznacza to, że pracownik, który zachoruje w piątek i otrzyma zwolnienie od lekarza np. do kolejnego piątku, dostaje pieniądze nie tylko za dni robocze, ale również za weekend, w którym normalnie i tak nie pracowałby.

Nie można jednak zapominać, że te dwa dodatkowe dni nie są „gratisowe”. Wliczają się do rocznego limitu 182 dni (albo 270 dni w przypadku ciąży i gruźlicy). A kiedy limit się skończy, pozostaje już tylko świadczenie rehabilitacyjne – przyznawane po dodatkowej procedurze. Zatem krótkoterminowo zyskujemy, ale długoterminowo płacimy za to skróceniem okresu ochronnego.

Nie zawsze warto brać L4 na weekend:

jeśli choroba trwa tylko 1–2 dni,

jeśli kończy się limit zasiłkowy,

jeśli planujesz dłuższe leczenie w najbliższych miesiącach.

W takich przypadkach korzystniejsze może być rozpoczęcie L4 w poniedziałek – oszczędzisz dni z limitu i wydłużysz ochronę zasiłkową.

Mikro-FAQ: L4 na sobotę i niedzielę - to trzeba wiedzieć

Czy L4 w weekend jest legalne, jeśli czuję się lepiej w niedzielę?

Tak, jeśli lekarz stwierdzi niezdolność do pracy obejmującą weekend – świadczenie przysługuje.

Czy ZUS może anulować wypłatę po kontroli?

Tak, jeśli stwierdzi nadużycie (np. praca podczas L4) – traci się prawo do całego zasiłku.

Czy chorobowe za weekend wlicza się do 182 dni?

Tak, każdy dzień zwolnienia skraca okres zasiłkowy – również soboty i niedziele.

Ile pieniędzy można dostać za L4 w weekend?

Najczęściej chorobowe wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. W niektórych sytuacjach – np. w ciąży, po wypadku w drodze do pracy albo podczas dawstwa komórek czy tkanek – świadczenie wzrasta do 100%.

Policzmy to na przykładzie. Jeśli ktoś zarabia 5000 zł brutto, to po odjęciu składek (13,71%) podstawa chorobowego wynosi około 4314,50 zł. Dzieląc tę kwotę przez 30, otrzymujemy dzienną podstawę – w tym przypadku 143,82 zł. Chorobowe przy 80% daje 114,99 zł za każdy dzień. Jeśli więc L4 obejmie tylko sobotę i niedzielę, do pensji doliczamy niemal 230 zł brutto. W ciąży czy po wypadku kwota ta rośnie do prawie 288 zł.

Tabela: chorobowe za L4 na weekend w 2025 r. (kwoty brutto)

Scenariusz Okres L4 Dni płatne Stawka Kwota dzienna (brutto) Kwota za cały okres (brutto) Piątek–niedziela 3 dni 3 80% 114,99 zł 344,97 zł Tylko sobota–niedziela 2 dni 2 80% 114,99 zł 229,98 zł Weekend w ciąży 2 dni 2 100% 143,82 zł 287,64 zł Piątek–piątek 7 dni 7 80% 114,99 zł 804,93 zł

L4 wystawione na ostatni weekend miesiąca podnosi wypłatę

Ciekawym przypadkiem jest L4 obejmujące tylko dwa ostatnie dni miesiąca – sobotę i niedzielę. W takiej sytuacji pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie za wszystkie dni robocze oraz dodatkowo chorobowe za weekend. W praktyce oznacza to, że całkowita wypłata za miesiąc może być wyższa niż standardowo. To jeden z nielicznych przypadków, w których choroba realnie zwiększa miesięczne wynagrodzenie.

Ile dni zwolnienia mogę wziąć w roku?

System jest dość rygorystyczny. Każdy dzień L4 – bez względu na to, czy wypada w środku tygodnia, czy w święto – pomniejsza roczny limit. Standard to 182 dni, a w ciąży i przy gruźlicy – 270 dni. Jeśli zwolnienia następują jedno po drugim, liczą się jako jeden okres. A gdy przerwa pomiędzy nimi wynosi mniej niż 60 dni, kolejne L4 traktowane jest jako kontynuacja poprzedniego. Dopiero przerwa dłuższa niż dwa miesiące uruchamia nowy okres zasiłkowy.

Dla osób przewlekle chorych oznacza to jedno: jeśli wiesz, że w przyszłości możesz potrzebować dłuższego zwolnienia, oszczędzaj limit. Weekendowe L4 w takich przypadkach bywa nieopłacalne.

Czy trzeba dostarczyć pracodawcy papierowe zwolnienie lekarskie?

Dziś nikt już nie nosi papierowych druków ZLA. Od grudnia 2018 roku wszystkie zwolnienia są wystawiane w formie elektronicznej – e-ZLA. Trafiają automatycznie do pracodawcy i ZUS, a pracownik nie musi niczego dostarczać. W wyjątkowych sytuacjach lekarz może wystawić L4 wstecznie, ale tylko na maksymalnie 3 dni kalendarzowe.

Co ważne, jeśli chorobowe wypłaca ZUS, pracodawca ma obowiązek wysłać dodatkowy dokument z danymi o zarobkach pracownika. Sam zatrudniony nie musi składać żadnych wniosków – system działa automatycznie.

Kiedy chorobowe za weekend nie przysługuje?

Przepisy przewidują kilka wyjątków. Jeśli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, chorobowe mu się nie należy. Podobnie w przypadku aresztu albo pozbawienia wolności. Nie przysługuje także świadczenie, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem nadużycia alkoholu – wtedy pierwsze pięć dni zwolnienia jest bezpłatne.

Najważniejsze jednak, że chorobowe przepada, jeśli pracownik wykorzystuje L4 niezgodnie z celem – na przykład podejmuje pracę zarobkową, robi generalny remont mieszkania czy wyjeżdża na wakacje. Kontrole ZUS i pracodawcy są pod tym względem bezwzględne.

Czy ZUS kontroluje L4 w sobotę i niedzielę?

Wielu pracowników wciąż myśli, że w weekend nikt nie będzie ich sprawdzał. To błąd. ZUS i pracodawca mogą przeprowadzić kontrolę w dowolnym dniu tygodnia, także w niedzielę. Nie ma też znaczenia, czy w zwolnieniu wpisano „chory powinien leżeć” czy „może chodzić”. W obu przypadkach zwolnienie ma służyć leczeniu i rekonwalescencji, a nie dodatkowym zajęciom.

Jeśli kontroler stwierdzi nadużycie, pracownik traci prawo do chorobowego za cały okres zwolnienia, a nierzadko musi oddać już wypłacone pieniądze. W sporach o takie decyzje można się odwołać do sądu, ale droga jest długa i ryzykowna.

ZUS przypomina, że od 2025 roku obowiązuje pełna cyfryzacja e-ZLA – także w weekendy. Lekarz może wystawić zwolnienie z datą wsteczną do 3 dni, a ZUS ma prawo przeprowadzić kontrolę również w soboty i niedziele.

System zmianowy i praca w weekendy

Co z osobami, które i tak mają w grafiku weekendy pracujące? Tutaj zasada jest prosta: chorobowe liczy się za każdy dzień kalendarzowy zwolnienia. Niezależnie od tego, czy w danym dniu miałeś być w pracy, czy był to Twój wolny dzień w grafiku, ZUS i tak policzy go do okresu zasiłkowego i wypłaci odpowiedni procent wynagrodzenia.

Czy chorobowe na L4 podlega składkom?

Wynagrodzenie chorobowe (wypłacane przez pracodawcę w pierwszych 33 dniach, a po 50. roku życia – przez 14 dni) nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne, ale jest objęte składką zdrowotną i podatkiem. Zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS po tym okresie, jest już wolny od składek, ale nadal opodatkowany.

To ważne, bo w przypadku L4 przypadającego wyłącznie na weekend na końcu miesiąca, przy pełnym przepracowaniu dni roboczych, może się okazać, że pensja za miesiąc będzie wyższa niż normalnie.

FAQ: Najczęstsze pytania o weekendowe L4

Czy L4 od piątku zawsze się opłaca?

Tak, finansowo najczęściej tak – bo obejmuje także sobotę i niedzielę. Minusem jest to, że skraca się okres zasiłkowy.

Czy mogę dostać chorobowe tylko za weekend, gdy w tygodniu pracowałem?

Tak, świadczenie przysługuje także wtedy. Twoja pensja miesięczna może być nawet wyższa.

Czy po 50. roku życia coś się zmienia?

Tak, pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni w roku, potem wchodzi zasiłek z ZUS.

Czy kontrola ZUS może wypaść w niedzielę?

Tak, w każdej chwili. Weekend nie chroni przed sprawdzeniem.

Ile pieniędzy dostanę za 1 dzień na L4?

Standardowo za czas choroby przysługuje 80% podstawy wymiaru. Przy minimalnej pensji (po pomniejszeniu składek) dzienna podstawa wynosi 134,21 zł. A więc 80% z tej podstawy wynosi 107,37 zł za dzień choroby.

Najczęstsze błędy przy weekendowym L4 (i jak ich uniknąć)

Na koniec krótka ściąga dotycząca najczęściej popełnianych błędów w przypadku zwolnień lekarskich branych na weekend.

Brak kontaktu z pracodawcą – mimo e-ZLA warto poinformować, że jesteś na zwolnieniu.

– mimo e-ZLA warto poinformować, że jesteś na zwolnieniu. Wykorzystanie L4 do podróży – ZUS to traktuje jako nadużycie.

– ZUS to traktuje jako nadużycie. Nakładanie się L4 z urlopem wypoczynkowym – trzeba skorygować w kadrach.

– trzeba skorygować w kadrach. Brak przerwy między zwolnieniami krótszej niż 60 dni – liczy się jako kontynuacja.

