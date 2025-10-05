W sobotę po godz. 18 na polu w miejscowości Zaręby Warchoły w gm. Andrzejewo mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. - W najbliższej okolicy od tego miejsca znajdował się tylko niezamieszkały dom – powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji.

- Policjanci od razu zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Obecnie czynności prowadzi tam Żandarmeria Wojskowa i prokuratura – dodała Kucharska. - Apelujemy o natychmiastowe powiadamianie służb, jeśli ktoś natknie się na podobne znaleziska – powiedziała.

W nocy o sprawie informowała także Żandarmeria Wojskowa. Czynności na miejscu prowadził Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

We wrześniu drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła przyznał, że do Polski wleciało 21 dronów.

Uruchomiono wówczas procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

Gdzie w Polsce znaleziono drony?

Drony i ich szczątki odnaleziono w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

We wrześniu Żandarmeria Wojskowa informowała o odnalezieniu niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec, pow. białobrzeski, Wodynie, pow. siedlecki oraz Sulmice koło Zamościa a także w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). (PAP)