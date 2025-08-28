Skąd wynika obowiązek

Nowy wymóg został wprowadzony przez ustawę z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025, poz. 620), obowiązującą od 1 czerwca 2025 r.

Zgodnie z art. 445 ust. 6 tej ustawy podmioty wpisane do rejestru agencji zatrudnienia świadczące usługi, o których mowa w art. 305 ust. 3 (pośrednictwo pracy oraz praca tymczasowa na rzecz cudzoziemców wymagających zezwoleń lub oświadczeń), muszą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do 31 sierpnia 2025 r. – złożyć wniosek o zmianę wpisu, aby kontynuować działalność.

Dzięki temu agencje, które już działały w tym obszarze, mają szansę kontynuować działalność bez dodatkowych barier, pod warunkiem dochowania terminu.

Jak złożyć wniosek

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie – przez system STOR/KRAZ dostępny pod adresem: https://stor.praca.gov.pl/portal/kraz

Warto zwrócić uwagę, że formularz dostępny na stronie praca.gov.pl nie został dostosowany do nowych przepisów. Z tego względu do wniosku elektronicznego należy dołączyć nowy formularz wniosku o zmianę wpisu, pobrany bezpośrednio ze strony STOR (wypełniony i podpisany przez osobę reprezentującą podmiot).

Załączone dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi wszystkich osób reprezentujących agencję oraz osób zarządzających podmiotem.

Wniosek trafia do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego.

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł lub jego cyfrowe odwzorowanie wraz z danymi wraz z danymi identyfikującymi podmiot.

Opłata jest uiszczana wyłącznie na konto właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jakie usługi można wskazać we wniosku

W formularzu agencja określa zakres prowadzonej działalności. Do wyboru są następujące rodzaje usług:

pośrednictwo pracy,

pośrednictwo pracy na rzecz cudzoziemców, o których mowa w art. 305 ust. 3 ustawy,

pośrednictwo pracy wyłącznie w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy w systemach teleinformatycznych,

praca tymczasowa,

praca tymczasowa na rzecz cudzoziemców, o których mowa w art. 305 ust. 3 ustawy.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku

Urząd marszałkowski lub wojewódzki urząd pracy ma 14 dni na analizę dokumentów. Sprawdzane są m.in.:

brak zaległości w ZUS i PFRON,

brak długów podatkowych,

brak wyroków za naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Jeśli wniosek będzie niekompletny, urząd wezwie do uzupełnienia dokumentów. W razie odmowy agencja może złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Jakie są konsekwencje braku złożenia wniosku

Po 31 sierpnia 2025 r. agencje, które nie dokonają zmiany wpisu, stracą możliwość świadczenia usług dla cudzoziemców wymagających zezwoleń lub oświadczeń. Prawo do prowadzenia tej działalności odzyskają dopiero po: