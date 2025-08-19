To istotna zmiana, ponieważ pierwotna propozycja przewidywała nowy obowiązek dla pracodawców, dotychczas nieznany w polskim prawie – inicjowania negocjacji w celu zawarcia układu zbiorowego pracy – niezależnie od działań związków zawodowych. Pomysł budził liczne kontrowersje. Podczas konsultacji i uzgodnień międzyresortowych zastrzeżenia do niego miały niektóre resorty, wskazując, że przepis może prowadzić do nadmiernych obciążeń i nierównego traktowania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przekonywało, że nie chodzi o nakładanie na pracodawców obowiązku zawierania układu, a jedynie o stymulowanie dialogu społecznego. Resort argumentował, że rozwiązanie ma stanowić odpowiedź na zobowiązania wynikające z dyrektywy 2022/2041 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nakazującej państwom członkowskim zwiększenie odsetka pracowników objętych układami zbiorowymi.