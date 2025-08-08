O równości płac w kontekście wejście w życie unijnej dyrektywy oraz sytuacji na polskim rynku pracy rozmawialiśmy podczas spotkania w siedzibie Dziennika Gazety Prawnej, moderowanego przez red. Zbigniewa Bartusia i Katarzynę Woszczynę, prezes Alliance Business Connect, współtwórców idei CRP DGP, oraz zawiadującą całym projektem Wiesławę Dąbrowską z Inforu, z aktywnym udziałem szerokiej reprezentacji firm i instytucji, w tym liderek i liderów z obszaru HR, ESG, DEI, komunikacji i marketingu. Wszyscy mogli się swobodnie wypowiedzieć, co pozwoliło na sformułowanie wspólnego wniosku: najwyższy czas na konkretne działania w sferze wynagradzania, awansów i podwyżek, a CRP DGP jest świetnym narzędziem pomagającym organizacjom w diagnozie oraz tworzeniu i wprowadzaniu w życie dobrych praktyk.

1 zł dla mężczyzn, 85 gr dla kobiet

85 gr – tyle przeciętnie zarabia w Polsce kobieta wykonująca identyczną pracę, za jaką mężczyzna otrzymuje 1 zł. Taką lukę wyliczyli naukowcy porównujący porównywalne, czyli wynagrodzenia kobiet i mężczyzn o takim samym wykształceniu i stażu pracy, wykonujących takiego samego typu zadania na takich samych stanowiskach. Szczegóły znajdziemy w raporcie „Równość a aspiracje zawodowe kobiet i mężczyzn”. Najważniejsze wyniki i wnioski przedstawiła współtwórczyni raportu – prof. Joanna Tyrowicz z think tanku GRAPE.

Od tej prezentacji symbolicznie rozpoczęliśmy drugą edycję superważnego projektu Dziennika Gazety Prawnej, jakim jest Certyfikat Równości Płac DGP. Zaprosiliśmy dużą reprezentację firm i instytucji – pierwszą, bo zainteresowanie jest wielkie i planujemy kolejne spotkania – na żywo i online. A chęć zajęcia się tym tematem skokowo rośnie nie tylko dlatego, że niebawem wejdą w życie przepisy unijnej dyrektywy, lecz także z tego powodu, że coraz więcej organizacji sygnalizuje silną potrzebę uporządkowania obszaru wynagrodzeń i poszukuje do tego odpowiednich narzędzi. To potrzeba nie tylko społeczna czy wizerunkowa, lecz także, a może przede wszystkim, biznesowa: świadomość istnienia luki płacowej jest w Polsce coraz powszechniejsza, a wzrost poczucia niesprawiedliwości z tego powodu nabrał praktycznego znaczenia za sprawą zapaści demograficznej, gdy na rynku zaczęło chronicznie brakować kandydatów o odpowiednich kompetencjach.

W Polsce tempo zmian demograficznych jest piorunujące, więc aktywizacja kobiet stała się dla pracodawców ekonomiczną koniecznością. Panie domagają się jednak równego traktowania i równych płac za taką samą pracę – zwłaszcza że są lepiej wykształcone. Pracodawcy, którzy zlekceważą te oczekiwania, będą mieli coraz większe problemy z rekrutowaniem talentów. Już mają! Z rynku pracy w Polsce ubywa co roku 200 tys. osób. Luka płacowa jest najbardziej jaskrawym przykładem nierówności i stwarza ryzyko reputacyjne, kosztowe i kadrowe. Mówiąc najprościej: zagraża prowadzeniu biznesu jako takiego i to w wielu obszarach, od rekrutacji kadr po sprzedaż produktów i usług.

Wsparcie w ramach CRP DGP, obejmujące przede wszystkim audyt procedur i działań w danej firmie i instytucji, oraz ewentualna pomoc specjalistów GRAPE, potrafiących na wszelkie naukowe sposoby wyliczyć lukę płacową i zdiagnozować jej najbardziej prawdopodobne przyczyny, to praktyczna odpowiedź na potrzeby pracodawców. Usłyszeliśmy to wyraźnie od wszystkich uczestniczących w redakcyjnym brunchu.

Dbając o ludzi, dbasz o swój biznes

Przewodnie hasło CRP DGP brzmi: Dbając o ludzi, dbasz o swój biznes. Podczas spotkania Katarzyna Woszczyna, założycielka i liderka Alliance Business Connect, organizacji biznesowej będącej od początku partnerką CRP DGP, wspominała, jak narodził się pomysł na certyfikat.

– Żyjąc w bańce liderów biznesu długo nie zdawałam sobie sprawy z istnienia, a zwłaszcza skali zjawiska luki płacowej. Oczy otworzyły mi i zmotywowały mnie do działania teksty redaktora Zbigniewa Bartusia, w których opisywał on ten problem za pomocą danych dotyczących Małopolski. Dziś zauważam, że świadomość luki płacowej szybko rośnie, a zarazem – choć mamy od dekad stosowne traktaty, dyrektywy oraz bardzo sprawiedliwe zapisy w konstytucji i kodeksie pracy – widzimy, że ta luka sama z siebie nie zniknie. Z analiz przedstawionych przez prof. Joannę Tyrowicz wynika, że skorygowana luka płacowa utrzymuje się na podobnym poziomie od zeszłego stulecia. Dlatego potrzebujemy aktywnych wspólnych działań – podkreśliła Katarzyna Woszczyna.

Wyjaśniła, że przy wsparciu mec. Moniki Błońskiej, będącej partnerem w Mariański Group, przyjrzały się rozwiązaniom stosowanym na świecie, by motywować ludzi do zmiany i edukować. Inspirację znalazły w Islandii, gdzie od 2018 r. obowiązuje ustawowy standard równej płacy – podlegają mu wszyscy pracodawcy. Wcześniej wprowadzono tam zasady, za którymi nie kryły się żadne prawne wymogi czy sankcje, a które wielu pracodawców przyjęło dobrowolnie. Właśnie ci pracodawcy okazali się wkrótce wygrani na rynku pracy.

– Uruchomiony przez nas ponad rok temu CRP DGP już dziś odgrywa ogromną rolę uświadamiającą, edukacyjną, zarazem posiadanie certyfikatu jest w obecnych czasach znakomitym wyróżnikiem na trudnym rynku pracy. To taki transparent, za pomocą którego pracodawca spełniający warunki certyfikacji może ogłosić: „Kobiety, przychodźcie do nas, ponieważ wiemy, na czym polegają problemy z nierównościami płacowymi, szanujemy waszą pracę, doceniamy ją i sprawiedliwie was wynagradzamy” – wyjaśniła Katarzyna Woszczyna.

Wyraziła marzenie, by wszyscy w Polsce mogli się poszczycić CRP DGP. – Wtedy nasza misja zostanie szczęśliwie zakończona. Podjęliśmy ją w odpowiednim czasie, gdy rośnie świadomość, że kobiety na rynku pracy to jest ogromny niewykorzystany potencjał. Aby zachęcić je do aktywności zawodowej, musimy stworzyć im odpowiednie warunki. Równość płac jest absolutnym fundamentem. Dlatego zachęcamy wszystkich: sprawdźcie się pod kątem równości i idźcie w jej kierunku z CRP DGP – stwierdziła pomysłodawczyni certyfikatu.

CRP DGP – jasne zasady

Pierwsze certyfikaty, pozwalające zweryfikować politykę HR: wynagrodzeń, ale też rekrutacji i awansów, wspierane silną marką poczytnego i wiarygodnego medium, jakim jest Dziennik Gazeta Prawna, zostały przyznane po wnikliwym audycie firmom: DHL Parcel Polska, Santander Bank Polska S.A. i Smay sp. z o.o. Uroczystość wręczenia CRP DGP odbyła się na scenie konferencji IMPACT’24 w Poznaniu tuż przed mocno równościowym wystąpieniem Michelle Obamy.

O przyznaniu CRP DGP decyduje kapituła złożona z przedstawicieli Dziennika Gazety Prawnej oraz mec. Moniki Błońskiej i Katarzyny Woszczyny. Zgłoszenia i ewentualne pytania przyjmujemy do 29 sierpnia 2025 r. na adres: certyfikat@infor.pl. Więcej informacji Certyfikat Równości Płac. Certyfikacja i uroczyste wręczanie CRP DGP 2025 jest planowane na 19.11.2025 r. podczas jubileuszowej 10. edycji konferencji OEES w Krakowie.

CRP to prestiżowe wyróżnienie zwiększające zaufanie partnerów, inwestorów, kadr i lokalnych społeczności – potwierdzenie, że pracodawca stosuje na co dzień zasady równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za tę samą pracę

znak jakości i społecznego zaangażowania organizacji przyznawany przez wiarygodną i opiniotwórczą grupę medialną

magnes pomagający firmom i instytucjom pozyskiwać topowe talenty

drogowskaz wskazujący talentom pracodawców tworzących najlepsze warunki rozwoju w sektorze prywatnym i publicznym

potwierdzenie zgodności z nadchodzącą dyrektywą UE

realne wsparcie w polityce employer branding i CSR

obecność w topowych ogólnopolskich mediach w segmencie biznes–prawo–administracja: DGP, e-DGP, Gazetaprawna.pl, Forsal.pl oraz w LinkedIn

udział w debatach liderów, publikacje eksperckie

wywiady wideo i relacje z gali, materiały PR i SoMe

