Zgodnie z ogólną zasadą prawo do świadczeń emerytalno-rentowych nie może przysługiwać wcześniej niż miesiąc złożenia wniosku. Pierwszym miesiącem, za który najwcześniej można nabyć rentę wdowią, jest lipiec 2025 r. Złożenie więc wniosku w lipcu lub wcześniej będzie oznaczało, że renta zostanie przyznana od lipca.

Złożenie wniosku od sierpnia 2025 r. będzie oznaczało, że renta wdowia zostanie przyznana od sierpnia bez wyrównania za lipiec 2025 r.

Kto ma prawo do renty wdowiej?

Renta wdowia przysługuje osobom, które są:

są wdową w wieku co najmniej 60 lat lub wdowcem w wieku co najmniej 65 lat;

pobierają własną emeryturę lub rentę oraz mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku;

pozostawały w związku małżeńskim co najmniej do śmierci małżonka;

nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (kobieta w wieku co najmniej 55 lat i mężczyzna w wieku co najmniej 60 lat);

nie zawarły ponownie związku małżeńskiego.

Ile wynosi renta wdowia?

Renta wdowia to nie jest odrębne świadczenie, ale zbiorcze określenie na sumę własnego świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Dotychczas trzeba było wybrać jedno z tych świadczeń, bo przepisy nie pozwalały pobierać ich łącznie.

Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS łączenie tych emerytury/renty z rentą z rodzinną jest możliwe według jednego z dwóch wariantów.

100 proc. renty rodzinnej, która mu przysługuje po zmarłym małżonku oraz 15 proc. własnego świadczenia albo

która mu przysługuje po zmarłym małżonku oraz albo 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Wybór wariantu należy do wnioskodawcy.

Wysokość ostatecznej wypłaty zależy więc od wybranego wariantu, wysokości własnego świadczenia i wysokości renty rodzinnej, która przysługiwałaby wnioskodawcy po zmarłym małżonku.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Jak oblicza się rentę wdowią dla osób pobierających świadczenia wypadkowe?

Wysokość renty wdowiej oblicza się na specjalnych zasadach dla wdowy lub wdowca i jednocześnie, który ma prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Przypomnijmy, że jeśli niezdolność do pracy została spowodowana tymi okolicznościami, prawo do renty z tego tytułu nie zostaje automatycznie zamieniona na prawo do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy lub cierpiące na chorobę zawodową mają prawo do obu tych świadczeń w dwóch wariantach wypłaty:

cała emerytura i połowa renty z tytułu niezdolności do pracy;

połowa emerytury i cała renta z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby te mogą być również uprawione do renty wdowiej. Mogą one wybrać jeden z trzech wariantów wypłaty:

100 proc. renty rodzinnej, 15 proc. emerytury i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100 proc. emerytury, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100 proc. renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15 proc. renty rodzinnej i 50 proc. emerytury.

Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia?

Całość wypłaty w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotność minimalnej emerytury brutto (5 636,73 zł). Nadwyżka zostanie obniżona przez ZUS do powyższej kwoty.