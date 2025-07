W piątek w Warszawie podpisano umowę o udzieleniu Polsce przez Stany Zjednoczone gwarancji kredytowej w wysokości 4 mld dolarów na modernizację polskiej armii. Gwarancji kredytowej Stany Zjednoczone udzielają m.in. Polsce w ramach programu Foreign Military Financing, zakładającego przyznawanie sojusznikom i partnerom USA pożyczek i grantów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Polska i USA wzmacniają obronę Europy

Christensen podkreślił w rozmowie z PAP, że Polska otwiera się na najlepszy i najbardziej zaawansowany sprzęt wojskowy na świecie, co umożliwia jej m.in. podpisana w piątek umowa. – Od helikopterów Apache, wyrzutni HIMARS czy modernizacji floty F-16, aż po systemy radarowe – wyliczał.

Pytany o najbardziej istotne inwestycje dokonane przez Polskę, zaznaczył, że to właśnie one pomagają stwarzać coraz większą wiarygodność. – Pokazanie, że ma się pełen wachlarz możliwości, które można wykorzystać w każdym możliwym scenariuszu, stwarza wiarygodny mechanizm odstraszania – powiedział sekretarz. Jego zdaniem są one także potwierdzeniem zaangażowania Polski w Sojusz Północnoatlantycki i wzmocnienia NATO poprzez wdrażanie nowych technologii na wschodniej flance.

Christensen zapytany został również o ostatnie słowa dowódcy wojsk NATO w Europie generała Alexusa Grynkewicha, który uważa, że USA i Unia Europejska mają półtora roku na przygotowanie się do potencjalnego globalnego konfliktu zbrojnego z Chinami i Rosją, a rok 2027 może być rokiem kryzysowym.

Jak zaznaczył, generał, na którym ciąży wielka odpowiedzialność, musi upewnić się, że zarówno Sojusz, jak i amerykańskie wojska w Europie byłyby gotowe do walki „już tej nocy” i wykonałyby swoje zadania, gdyby sekretarz generalny NATO i amerykański prezydent wezwali je do tego.

– Stany Zjednoczone były i są bardzo zaangażowane, by podbudowywać swoje zdolności przemysłowo-obronne, aby ostatecznie implementować zdolności szybciej, bardziej efektywnie. To ważne, żeby nasi wojownicy mieli dostęp do najlepszych środków jak najszybciej, aby mogli odstraszać i się bronić – podkreślił Christensen.

Inwestycje Polski wzmacniają NATO

Dodał, że administracja Donalda Trumpa jest na tym skupiona. Przypomniał o podpisanym w kwietniu przez amerykańskiego prezydenta rozporządzeniu wykonawczym w sprawie analizy przepisów regulujących eksport sprzętu wojskowego. Zobowiązuje ono Departament Obrony, Departament Stanu i inne agencje rządowe do zmiany systemu sprzedaży uzbrojenia za granicę, co pozwoli skuteczniej dostarczać sprzęt, stworzyć miejsca pracy w USA i zapewnić dochód amerykańskim producentom broni.

– W tym pomaga też Polska – zauważył Christensen. Zwrócił uwagę, że istotne inwestycje, jakich dokonuje nasz kraj, pomagają stwarzać nowe wymagania i dodatkowo wspierać rozwój amerykańskiego przemysłu.

Christensen wyraził nadzieję na kontynuowanie trendu dotyczącego udziału Polski w Foreign Military Financing, przyznając jednocześnie, że w dużej mierze zależy to od amerykańskiego Kongresu. – Myślę jednak, że dzisiejsze wydarzenie i bardzo dobra gospodarność Polski, jeżeli chodzi o pożyczki, pokazują efektywność programu. Mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować w przyszłości – powiedział.

Udzielenie gwarancji kredytowej amerykański Departament Stanu ogłosił w grudniu poprzedniego roku. „Polska jest kamieniem węgielnym wschodniej flanki NATO i kluczowym partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych. Od 2023 r. Polska rozpoczęła bezprecedensowy program modernizacji armii, znacznie wzmacniając swoje zdolności obronne” – oznajmił wówczas rzecznik resortu Matthew Miller.

Jak informował w ub.r. resort obrony, środki posłużą m.in. do częściowej spłaty podpisanych z USA kontraktów na sprzęt wojskowy – w tym najdroższych, opiewających na miliardy dolarów, takich jak zakup 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache czy pozyskiwanych w ramach II fazy programu Wisła 6 baterii systemów obrony powietrznej Patriot.