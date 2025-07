Chodzi o nowelizację europejskich rozporządzeń UE nr 883/2004 oraz 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mają one określać, na jakich zasadach ubezpieczenia społeczne i chorobowe będą obejmowały pracowników, którzy są delegowani z jednego kraju UE do innego. Problem w tym, że zasady te miały objąć również zawodowych kierowców, co znacznie skomplikowałoby działalność firm transportowych.

Projekt unijny przewiduje zmiany w ubezpieczeniach społecznych kierowców