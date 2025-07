Kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Kierowcy na pewno musza się uzbroić w cierpliwość

Od 7 lipca zaczną obowiązywać czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. "Kontrole prowadzone przez Straż Graniczną będą wyrywkowe. Kierowcy wjeżdżający do Polski z terenu Niemiec oraz Litwy powinni przygotować się jednak na dłuższy czas oczekiwania na wjazd do kraju" – przekazał rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

Gdzie pojawią się kontrole i zmiany w organizacji ruchu

Czasowe kontrole obejmą 12 polsko-niemieckich przejść granicznych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych:

cztery znajdują się w woj. zachodniopomorskim: Lubieszyn (DK10, ruch osobowy i towarowy), Kołbaskowo (A6, ruch osobowy i towarowy), Rosówek (DK13, ruch osobowy i towarowy) i Krajnik Dolny (DK26, ruch osobowy i towarowy),

siedem w woj. lubuskim: Kostrzyn nad Odrą (DK22, ruch osobowy i towarowy), Słubice (DK29, ruch osobowy i towarowy), Świecko (DK2, ruch osobowy i towarowy), Gubinek (DK32, ruch osobowy i towarowy), Olszyna (A18, ruch osobowy i towarowy), Łęknica (DK12, ruch osobowy i towarowy), Przewóz (DK27, ruch osobowy),

jedno w woj. dolnośląskim: Jędrzychowice (A4, ruch osobowy i towarowy).

Czasowe kontrole obejmą również dwa polsko-litewskie przejścia graniczne, zlokalizowane w ciągu dróg krajowych w woj. podlaskim. Będą to przejścia graniczne: Budzisko (S61, ruch osobowy i towarowy) oraz Ogrodniki (DK16, ruch osobowy i towarowy).

Co kontrole na granicach oznaczają dla kierowców?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontrole prowadzone przez Straż Graniczną będą wyrywkowe. Kierowcy wjeżdżający do Polski z terenu Niemiec oraz Litwy powinni przygotować się jednak na dłuższy czas oczekiwania na wjazd do kraju. Wszystkie służby pracujące na granicy są w pełni przygotowane do nowych działań. Ich celem będzie nie tylko odpowiednia kontrola ruchu migracyjnego, ale również zapewnienie jak największej płynności ruchu na przejściach granicznych. Jest to szczególnie istotne dla wielu polskich przewoźników drogowych, specjalizujących się w przewozach międzynarodowych.

Ważne Przywrócenie czasowej kontroli na polsko-niemieckich i polsko-litewskich przejściach granicznych jest konieczne dla wyeliminowania nielegalnej migracji.

Kontrole na granicach: województwo zachodniopomorskie

Przejście graniczne Lubieszyn/Linken (DK10, ruch osobowy i towarowy). Jezdnia wjazdowa do Polski od granicy do ronda z drogą w kierunku m. Buk będzie zamknięta. Przy wjeździe do Polski będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h i wszystkie pojazdy zostaną na granicy przekierowane na parking przy siedzibie Inspekcji Transportu Drogowego, na którym będą prowadzone selektywne kontrole. Następnie z tego parkingu kierowcy wjadą na rondo łączące DK10 z drogą w kierunku m. Buk i będą mogli kontynuować podróż DK10. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Kołbaskowo/Pomellen (A6, ruch osobowy i towarowy). Organizacja ruchu nie ulegnie większym zmianom w stosunku do obecnie obowiązującej (wprowadzonej w związku kontrolami m.in. KAS, ITD i Policji). Pozostanie zwężenie do prawego pasa ruchu zaraz za granicą. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane z autostrady na jezdnię wzdłuż przygranicznych stacji paliw. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Rosówek/Rosow (DK13, ruch osobowy i towarowy) Ruch będzie odbywał się tak jak dotychczas jezdnią DK13. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h w obrębie przejścia granicznego. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Krajnik Dolny/Schwedt (DK26, ruch osobowy i towarowy). Prawy pas przed mostem granicznym po polskiej stronie będzie wyłączony z ruchu i będą odbywać się na nim selektywne kontrole. Pojazdy jadące w kierunku Niemiec będą poruszać się położoną obok zatoką postojową, a pojazdy jadące w kierunku Polski jezdnią DK26. Nie będzie wprowadzane dodatkowe ograniczenie prędkości (obowiązuje tam już limit 40 km/h).

Województwo lubuskie utrudnienia w związku z kontrolami granicznymi

Przejście graniczne Kostrzyn nad Odrą/Küstrin-Kietz (DK22, ruch osobowy i towarowy do 3,5 t). Ruch będzie odbywał się jezdnią DK22. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h w obrębie przejścia granicznego. Selektywne kontrole będą prowadzone poza pasem drogowym, na parkingu. Przed miejscem kontroli zostanie zamknięty lewoskręt. W celu umożliwienia kontroli zostaną rozebrane bariery ochronne. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał bez zmian.

Przejście graniczne Słubice/Frankfurt (Oder) (DK29, ruch osobowy i towarowy do 3,5 t + autobusy). Ruch będzie odbywał się jezdnią DK29. Na wjeździe do Polski wprowadzony będzie nakaz jazdy na wprost w kierunku ronda. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane przed rondem w prawo na ul. 1 Maja do specjalnej strefy przygotowanej do prowadzenia kontroli. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Świecko/Frankfurt (DK2, ruch osobowy i towarowy). Jezdnia drogi krajowej zostanie zwężona do prawego (wolnego) pasa ruchu bezpośrednio za granicą. W obrębie przejścia granicznego będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane na place zlokalizowane poza jezdnią drogi krajowej. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Gubinek/Guben (DK32, ruch osobowy i towarowy). Ruch będzie odbywał się jezdnią DK32. W obrębie przejścia granicznego będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane na istniejącą zatokę przeznaczoną dla służb mundurowych, gdzie na co dzień odbywają się kontrole drogowe (głównie KAS). Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Olszyna/Forst (A18, ruch osobowy i towarowy). Jezdnia drogi krajowej zostanie zwężona do prawego (wolnego) pasa ruchu bezpośrednio za granicą. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane na plac zlokalizowany poza jezdnią drogi krajowej. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Łęknica/Krauschwitz (DK12, ruch osobowy i towarowy). Ruch będzie odbywał się jezdnią DK12. Kontrola odbywać się będzie w obrębie pierwszego ronda za mostem granicznym (na wlocie do Polski) na obwodnicy Łęknicy. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane na rondzie w prawo na drogę gminną. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Przewóz/Podrosche (DK27, ruch osobowy). Ruch będzie odbywał się jezdnią DK27. Na potrzeby kontroli zostanie zwężony pas ruchu. W obrębie przejścia granicznego zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy wytypowane do kontroli będą kierowane na fragment jezdni wyłączony z ruchu. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Województwo dolnośląskie. Zwężony pas, ograniczenie prędkości

Przejście graniczne Jędrzychowice/Ludwigsdorf (autostrada A4, ruch osobowy i towarowy). Ruch pojazdów zostanie zwężony do prawego (wolnego) pasa ruchu. Nastąpi również ograniczenie prędkości do 40 km/h. Kontrola graniczna będzie się odbywać w obecnie istniejącym punkcie kontrolnym służb mundurowych, który znajduje się na pasie awaryjnym, około 1 km od granicy polsko-niemieckiej. Ruch w kierunku Niemiec będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Województwo podlaskie - gdzie będą kontrole graniczne

Przejścia graniczne Budzisko/Kalwarija (S61, ruch osobowy i towarowy). Wprowadzamy ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch zostanie zwężony do prawego (wolnego) pasa, a następnie skierowany – z wykorzystaniem znaków zmiennej treści – na dodatkową jezdnię prowadzącą do Miejsca Obsługi Podróżnych Budzisko Zachód. Tam nastąpi selekcja pojazdów do kontroli. Ruch w kierunku Litwy będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Przejście graniczne Ogrodniki/Lazdijaj (DK16, ruch osobowy i towarowy). Wprowadzamy ograniczenie prędkości do 30 km/h. Cały ruch będzie kierowany z jezdni głównej, pasem do skrętu w prawo, na teren byłego przejścia granicznego. Tam nastąpi selekcja pojazdów do kontroli. Ruch w kierunku Litwy będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Kontrole graniczne. Ilu osobom Niemcy odmówiły wjazdu?

W czerwcu 2025 roku na granicy polsko–niemieckiej w województwie zachodniopomorskim służby niemieckie w związku z przywróconą kontrolą graniczną odmówiły wjazdu 163 cudzoziemcom.

Obecnie kontrole na granicach prowadzi kilkanaście państw należących do strefy Schengen, w tym Niemcy, które w październiku 2023 r. wprowadziły kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, a na granicy z Austrią utrzymują je już od 2015 r. Wprowadzenie kontroli uzasadniano koniecznością powstrzymania nielegalnej migracji.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie od poniedziałku 7 lipca czasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole te mają trwać przez 30 dni - od 7 lipca do 5 sierpnia. Premier wyjaśnił, że czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów.