Głównym celem ustawy z 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz.U. 2025 r. poz. 779) jest skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje i zabieg, poprawienie dostępu do specjalistycznej opieki kardiologicznej, zwiększenie efektywności leczenia, a także integracja danych medycznych, dzięki czemu lekarze będą mogli szybciej podejmować decyzje w zakresie sposobu leczenia chorych. Do tego KSK ma zapewnić jednakowy standard opieki i dostęp do leczenia dla wszystkich pacjentów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. A wszystko to przez wdrożenie wystandaryzowanej struktury ośrodków kardiologicznych w kraju. Nowe przepisy zakładają w sumie trzy poziomy zabezpieczenia leczenia pacjentów. Na pierwszym będzie im zapewniona diagnostyka i podstawowe leczenie. Na drugim ośrodki będą oferować bardziej zaawansowane leczenie obejmujące również kompleksowe badania, czyli będą zajmować się kardiologią interwencyjną, ostrymi zespołami wieńcowymi, lecz także rehabilitacją. Na ostatnim, trzecim poziomie zabezpieczenia pacjent będzie kierowany do ośrodków wykonujących najbardziej skomplikowane zabiegi, w tym kardiochirurgię.

– Będzie to zdecydowanie zmiana jakościowa w leczeniu. Zostaną wyznaczone ośrodki wiodące i współpracujące oraz nowe ścieżki dotarcia do specjalistów dla pacjentów. Dla powodzenia sieci potrzebna jest dobra współpraca nie tylko placówek, ale też z resortem zdrowia, który będzie sprawował nadzór nad siecią – mówi prof. Maciej Banach, kardiolog, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, dodając, że to uzupełnienie opieki koordynowanej realizowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i programu „KOS – zawał”, kompleksowej, rocznej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca.