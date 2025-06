Emeryci i renciści nie będą już musieli co roku informować ZUS o swoich przychodach – rozliczenia mają odbywać się automatycznie, na podstawie danych posiadanych przez zakład. Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631 ze zm.).

Obowiązek informowania ZUS pozostanie tylko dla osób osiągających przychody za granicą lub pobierających uposażenie ze służb mundurowych. W razie wątpliwości co do kompletności danych lub ich zgodności ze stanem faktycznym, ZUS będzie mógł zażądać zaświadczenia o przychodzie. Organ rentowy skorzysta także z tego uprawnienia, jeśli posiadane przez niego dane byłyby niewystarczające do rozliczenia.