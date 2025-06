Do ministra nauki były kierowane liczne pytania dotyczące m.in.: możliwości zawieszania kształcenia w przypadku nieprzewidzianego wydarzenia losowego lub długotrwałej choroby doktoranta, korzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego oraz wypłaty w tych przypadkach stypendium doktoranckiego. Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem art. 204 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 ze zm.), kształcenie w szkole doktorskiej może być zawieszone jedynie w przypadku korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jednocześnie istnieje możliwość określenia w regulaminie szkoły doktorskiej innych przerw, na przykład z uwagi na stan zdrowia doktoranta, potrzebę opieki nad członkiem rodziny, konieczność długookresowego wyjazdu zagranicznego, czy też nieprzewidzianą sytuację losową. W takich sytuacjach ustawa nie nakazuje wstrzymania wypłaty stypendium doktoranckiego. Jest ono zatem wypłacane, prowadząc tym samym do wyczerpywania limitu czterech lat, przez które doktorant – co do zasady – pobiera to świadczenie. Przerwy w kształceniu doktoranta niewynikające z ustawy, a przewidziane jedynie w regulaminie szkoły doktorskiej, nie wpływają również na terminy ustawowo określonych czynności w procesie kształcenia, takich jak złożenie indywidualnego planu badawczego, przeprowadzenie oceny śródokresowej czy złożenie rozprawy doktorskiej.

„Celem proponowanej zmiany jest uelastycznienie zasad z uwzględnieniem innych okoliczności uzasadniających zawieszenie niż związane z rodzicielstwem” – wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.