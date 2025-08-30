Większe diety i ryczałty na biura poselskie, droższe utrzymanie Senatu i więcej pieniędzy dla administracji prezydenta. Zgodnie z nowym projektem budżetu na 2026 r. machina państwowa będzie kosztować Polaków aż 2,15 mld zł. To aż o 140 milionów złotych więcej niż w 2025 r.

Koszty rządu w projekcie budżetu na 2026 r.

Ministerstwo Finansów w piątek opublikowało na swojej stronie projekt ustawy budżetowej na 2026 r., który został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w projekcie wskazane są dochody i wydatki m.in. Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Instytucje te - jak wskazano w skonsolidowanym planie wydatków załączonym do projektu budżetu - pełnią funkcje obejmujące „sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa".

Wyższe koszty obsługi prezydenta o 20 milionów złotych

Według projektu, suma wydatków przeznaczonych na obsługę merytoryczną i kancelaryjno-biurową prezydenta - za które odpowiada Kancelaria Prezydenta - w 2026 r. wyniesie 410 mln zł. Jest to o 20 mln zł więcej, niż przewidziano na jej funkcjonowanie na 2025 r. Jak podaje MF, skonsolidowana kwota wydatków na funkcjonowanie KPRP w latach 2026-2028 wyniesie 1,28 mld zł.

Kancelaria Sejmu i Senatu droższa w funkcjonowaniu o 50 milionów złotych

Na funkcjonowanie Kancelarii Sejmu oraz Kancelarii Senatu, które odpowiadają za obsługę parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przewidziano wydatki z budżetu państwa w wysokości 1,09 mld zł. Wydatki na obydwie Kancelarie, w porównaniu z rokiem 2025 r., wyniosą o 50 mln zł więcej. W latach 2026-2028 na ich działalność wydane ma być 3,35 mld zł.

W uzasadnieniu do projektu podano, że przyczynami wzrostu wydatków na Kancelarię Sejmu oraz Kancelarię Senatu w stosunku do roku 2025 są: wzrost wydatków na realizację przez Senat zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą, zwiększenie ryczałtu na biura poselskie i diet poselskich oraz wzrost wydatków dotyczących finansowania działalności biur senatorskich.

Obsługa merytoryczna droższa o 70 milionów złotych

Projekt budżetu przewiduje, że wydatki związane z obsługą merytoryczną i kancelaryjno-biurową Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, za które odpowiadają m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji, wyniosą w 2026 r. 650 mln zł, czyli o 70 mln zł więcej niż w 2025 r. Zgodnie z projektem w latach 2026-2028 na funkcjonowanie powyższych podmiotów przeznaczone zostaną 2 mld zł.

Łącznie na działalność powyższych organów państwa w 2026 r. przeznaczone ma być 2,15 mld zł, czyli niecała połowa wydatków przeznaczonych na działalność instytucji publicznych odpowiadających za zarządzanie państwem. W ustawie budżetowej na 2025 r. na funkcjonowanie tych instytucji przewidziano wydatki w wysokości 2,01 mld zł , czyli o 140 mln zł mniej, niż w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.