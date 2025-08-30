MSWiA: Polska otwarta na cudzoziemców, ale nie na łamanie prawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Polska pozostaje krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców, jednak nie będzie tolerować naruszania prawa przez osoby przebywające na jej terytorium. Jak podkreśliła Karolina Gałecka, rzecznik prasowy ministerstwa „służby będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego”. Zgodnie z informacją MSWiA, od początku roku już 1,1 tys. obcokrajowców przymusowo opuściło nasz kraj.

Dlaczego Straż Graniczna wydaliła 15 obywateli Ukrainy z Polski?

Jak wynika z komunikatu ministerstwa, Straż Graniczna doprowadziła do granicy i przekazała stronie ukraińskiej 15 obywateli Ukrainy. Jak wskazano, osoby te były karane m.in. za fałszerstwa, kradzieże, posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, rozboje oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. W jednym przypadku cudzoziemiec znajdował się już w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznawany za niepożądany.

Zakaz ponownego wjazdu do Polski nawet na 10 lat

Decyzje o wydaleniu oparto na art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku. Zgodnie z tym przepisem, podstawą do zobowiązania cudzoziemców do powrotu mogą być względy obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrona porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane przekazanych cudzoziemców zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych w Polsce. Jednocześnie wydano wobec nich zakaz ponownego wjazdu na terytorium kraju, obowiązujący od pięciu do 10 lat.