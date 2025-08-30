Major Maciej „Slab” Krakowian, pilot F-16 i lider zespołu Tiger Demo Team, zginął tragicznie podczas prób do Air Show Radom 2025. Był jednym z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych polskich lotników. O tym, co było przyczyna katastrofy, dowiemy się dopiero za kilka miesięcy.

"O tej tragedii mówi cała Polska. 28 sierpnia, w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, w Radomiu doszło do dramatycznego wypadku. W trakcie prób do pokazu lotniczego AirShow rozbił się samolot F-16, a jego pilot — major Maciej „Slab” Krakowian — poniósł śmierć na miejscu" - czytamy na stronie siepomaga.pl, gdzie znajdziemy apel o wpłacanie pieniędzy. "W chwili śmieci miał zaledwie 35 lat. Większość swojego życia poświęcił służbie w polskich Siłach Powietrznych, służąc Ojczyźnie z ogromnym oddaniem i odwagą, szkoląc młodych pilotów i reprezentując nasz kraj na pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Jego pasja i oddanie dla lotnictwa inspirowały wszystkich, którzy go znali" - dodają.

"Śmierć Macieja to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego i dla całego środowiska lotniczego. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat — ukochanego męża i tatusia" - czytamy. Organizatorzy zbiórki "proszą o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby. To cegiełka, budując przyszłość jego dzieci, by dorastały w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, którego ich tata zawsze dla nich pragnął". Dodają, że zbiórka na siepomaga.pl to" oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora “Slaba”, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości — przyszłości takiej, jaką wymarzył sobie dla nich tata. 100% środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel i wsparcie synków majora".

Ważne Do godz. 9.37 udało się zebrać już 1 212 410 zł, a licznik wciąż szybko bije.

Kim był Major Maciej „Slab” Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian urodził się 15 lutego 1988 r. w Płocku. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2008 r. trafił do prestiżowej Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs – dyplom jej ukończenia wręczał mu prezydent USA Barack Obama. W USA ukończył również liczne kursy przygotowujące do pilotażu wielozadaniowego samolotu F-16. W sierpniu 2014 roku Maciej Krakowian rozpoczął szkolenie na myśliwcu F-16.

Po powrocie do kraju związał się z 6. Eskadrą Lotniczą wchodzącą w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Oprócz tego był pilotem pokazowym i liderem F16 Tiger Demo Team. Widzów przyciągał swoimi spektakularnymi manewrami w powietrzu. – To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Ale dla mnie to także symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości – przyznał Maciej Krakowian tydzień przed tragedią w Radomiu.

Dla niego Air Show to było coś więcej niż pokaz. Podkreślał to podczas wywiadów. - To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia – mówił pilot.

Za nim 17 lat służby i około 1400 godzin w powietrzu – świadectwo doświadczenia, którego nie sposób przecenić. W styczniu awansował do stopnia majora. Miesiąc temu na Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii został uhonorowany nagrodą „As the Crow Flies Trophy” za solowy występ. Wizerunek Krakowiana wykorzystano w kampanii informacyjnej przed Świętem Wojska Polskiego.

Śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana to ogromna strata nie tylko dla polskich Sił Powietrznych, ale też całego kraju i społeczności lotniczej. Pozostanie w pamięci jako pilot, który z pasją reprezentował Polskę w kraju i na świecie, a swoim zaangażowaniem inspirował kolejne pokolenia marzących o lataniu.

Ustalenie przyczyn katastrofy 7-16 w Radomiu. Znaleziono już czarną skrzynkę

Trwają prace w miejscu czwartkowej katastrofy myśliwca F-16, do której doszło w Radomiu. Zabezpieczono czarną skrzynkę, odnaleziono też ciało pilota. Według osób zaangażowanych w sprawę, ustalenie przyczyn wypadku może potrwać wiele miesięcy. Po katastrofie loty samolotów F-16 zostały ograniczone.