Zwolnienia a liczba pracowników

W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników zastosowanie mają przepisy ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W praktyce chodzi zarówno o sytuacje, w których dochodzi do zwolnień zbiorowych, jak i do zwolnień jednostkowych, ale uzasadnionych przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie pracodawcy.

W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób, proces wypowiadania umów o pracę odbywa się na podstawie ogólnych przepisów kodeksu pracy. Oznacza to, że nie obowiązują ich procedury wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, w tym wypłata ustawowej odprawy.

Kiedy dochodzi do zwolnień grupowych

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych, do zwolnień tego typu dochodzi, gdy pracodawca w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązuje stosunki pracy z określoną liczbą pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Może to nastąpić zarówno przez wypowiedzenie umowy, jak i za porozumieniem stron, o ile takie rozwiązania dotyczą co najmniej pięciu osób.

Wymogi liczbowe przedstawiają się następująco:

10 pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób,

10 procent załogi, jeżeli zatrudnienie wynosi od 100 do 299 pracowników,

30 osób, gdy liczba zatrudnionych przekracza 299.

Należy podkreślić, że istotny jest sam moment złożenia wypowiedzenia lub zawarcia porozumienia, a nie faktyczne zakończenie stosunku pracy.

Obowiązki formalne przy zwolnieniach grupowych

Proces przeprowadzenia zwolnień grupowych wymaga spełnienia konkretnych obowiązków formalnych. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie. Jeżeli związki nie funkcjonują, konsultacje prowadzi się z przedstawicielami pracowników wybranymi zgodnie z przyjętą w firmie praktyką.

Pierwszym krokiem jest pisemne zawiadomienie strony społecznej o planowanych zwolnieniach. Dokument musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące przyczyn zwolnień, liczby zatrudnionych i liczby osób objętych redukcją, grup zawodowych, które mogą być dotknięte zwolnieniami, planowanego terminu ich przeprowadzenia oraz kryteriów doboru pracowników. Powinno również zawierać propozycje rozwiązań dotyczących spraw pracowniczych, w tym ewentualnych świadczeń pieniężnych.

Porozumienie powinno zostać zawarte w ciągu 20 dni od przedstawienia zawiadomienia. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia z wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca może ustalić zasady zwolnień samodzielnie, przy czym musi uwzględnić uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma związków zawodowych, regulamin zwolnień również powinien być skonsultowany z przedstawicielami pracowników.

Zwolnienia indywidualne w świetle ustawy o zwolnieniach grupowych

Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje również sytuacje, w których dochodzi do tzw. zwolnień indywidualnych. Dotyczy to przypadków, w których zwolnienie obejmuje mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy, ale przyczyny rozwiązania stosunku pracy pozostają niedotyczące pracownika. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji, informowania urzędu pracy czy wydawania regulaminu.

Jeden wyjątek dotyczy sytuacji, w której wypowiedzenie ma zostać wręczone pracownikowi objętemu szczególną ochroną. Wówczas konieczne jest uprzednie zawiadomienie organizacji związkowej. Jeżeli związek zawodowy w terminie 14 dni wyrazi sprzeciw, pracodawca nie może skutecznie wypowiedzieć umowy.

Odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników

Zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych objętych ustawą, pracownikom przysługuje prawo do odprawy pieniężnej, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika. Wysokość odprawy zależy od długości zatrudnienia w firmie i wynosi odpowiednio:

jednomiesięczne wynagrodzenie przy stażu pracy krótszym niż dwa lata,

dwumiesięczne wynagrodzenie przy stażu od dwóch do ośmiu lat,

trzymiesięczne wynagrodzenie przy stażu powyżej ośmiu lat.

Jednocześnie maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zakończenia zatrudnienia. Obliczenia dokonuje się według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu urlopowego.

Małe firmy nie podlegają ustawie o zwolnieniach grupowych, ale nie są poza prawem

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, nie obowiązują przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych. Redukcja etatów odbywa się wówczas na zasadach ogólnych określonych w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 30 kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną, a w przypadku umów na czas nieokreślony – zawierać uzasadnienie przyczyny wypowiedzenia.

Pracodawca ma również obowiązek poinformowania pracownika o prawie do odwołania się do sądu pracy. Okres wypowiedzenia powinien być zgodny z przepisami uzależnionymi od stażu zatrudnienia.

Co istotne, małe firmy nie mają ustawowego obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów zakładowych, układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów o pracę.

Zwolnienie uzależnione od wielkości firmy

Zasady przeprowadzania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników są ściśle uzależnione od wielkości firmy. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników muszą przestrzegać przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, również w przypadku zwolnień jednostkowych. Obowiązki formalne obejmują m.in. konsultacje ze związkami zawodowymi, ustalenie kryteriów doboru i terminu zwolnień, a także wypłatę odprawy. Pracodawcy mniejszych firm, choć nie podlegają tej ustawie, nadal muszą respektować wymogi Kodeksu pracy. W każdym przypadku niewłaściwe przeprowadzenie procesu zwolnień może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.