Tak wynika z uwag, jakie Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) zgłosiła do złożonego przez posłów Polski2050–Trzeciej Drogi projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Przewiduje on zmianę m.in. art. 28 ust. 1 pkt 3, który nakłada na pracodawców mających status ZPChr oraz ZAZ obowiązek zapewniania doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Posłowie chcą zmienić brzmienie tego przepisu w taki sposób, aby firmy z chronionego rynku pracy zapewniały specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne adekwatnie do potrzeb wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianych osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.

To oznacza, że ZPChr i ZAZ nie będą musiały już zatrudniać pielęgniarek, aby świadczyły usługi doraźnej opieki medycznej. Zdaniem POPON jest to korzystna zmiana, bo doprowadzi do likwidacji rozwiązania przestarzałego i nieadekwatnego do obecnych realiów. Organizacja sprzeciwia się jednak pozostawieniu w przepisach obowiązku zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej.

– Sformułowanie „adekwatnie do potrzeb” jest nieostre i rodzi niepewność prawną, bo może być różnie interpretowane i w konsekwencji prowadzić nawet do utraty statusu ZPChr – wskazuje Magdalena Słonecka-Kuich, dyrektor generalna POPON.

Jak mówi, dotychczasowa praktyka pokazuje, że niepełnosprawni pracownicy wolą korzystać ze swoich lekarzy i refundować koszty związane z leczeniem w ramach pomocy indywidualnej i indywidualnych programów rehabilitacji finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), niż zgłaszać się do lekarza wskazanego przez pracodawcę. Dlatego POPON proponuje całkowite wykreślenie pkt 3 z art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji.

Ulga na PFRON to nie obowiązek

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje też zmiany w art. 22, który dotyczy udzielania przez firmy, spełniające określone w nim wymogi, swoim kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Chodzi o wykreślenie przepisu, który obliguje pracodawcę, aby wraz z fakturą dokumentującą zakup jego towarów lub usług wysyłał on nabywcy raz w roku informację na temat zasad udzielania obniżeń oraz możliwości złożenia oświadczenia o tym, że nie zamierza korzystać z ulg we wpłatach na PFRON.

POPON podkreśla, że zniesienie obowiązku informacyjnego znacząco ograniczy zbędne obciążenia biurokratyczne związane z jego wypełnianiem przez firmy. Jednocześnie postuluje doprecyzowanie art. 22, aby jednoznacznie przesądzał, że udzielanie obniżeń we wpłatach na PFRON stanowi prawo pracodawcy, a nie obowiązek. W ocenie organizacji pozwoli to przywrócić temu mechanizmowi jego właściwy charakter, czyli zachęty i przywileju, a nie wymogu administracyjnego. ©℗