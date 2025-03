Prostszą metodę przeliczenia świadczenia, według wskaźnika inflacji z zeszłego roku przekraczającego 105, proponuje w autopoprawce do projektu noweli Ministerstwo Finansów.

Autopoprawka została wprowadzona rzutem na taśmę do projektu nowelizacji ustawy emerytalnej korygującej wysokość zasiłku pogrzebowego, przyjętego przez rząd. Jej głównym celem jest uproszczenie sposobu jego podwyższania, o którą to kwestię kruszą kopie od dawna dwa zainteresowane merytorycznie resorty: finansów i pracy. Wedle ostatniego brzmienia projektu wskaźnik jego waloryzacji miał stanowić iloczyn średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podzielony przez liczbę 100, w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, i liczby 100. Pierwszą podwyżkę przewidywał zaś od 1 marca w tym roku kalendarzowym, w którym wskaźnik średniej inflacji (liczony począwszy od 2026 r.) przewyższy 105.

W dodanej autopoprawce minister finansów upraszcza i wygładza tę skomplikowaną opcję, postulując podnoszenie zasiłku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli wyjdzie wyższy od 105. Podwyższoną wysokość zasiłku pogrzebowego będzie ogłaszał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej na siedem dni przed terminem waloryzacji.

Autopoprawka w ogóle nie ingeruje w zwiększoną kwotę zasiłku pogrzebowego, przypominamy – z 4 tys. do 7 tys. zł. W tym kształcie projekt został skierowany do Sejmu.

Etap legislacyjny:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw skierowany do Sejmu