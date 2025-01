Przewidziane na 2025 r. podwyżki dla pracowników budżetówki przełożą się na wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą do wyliczenia wynagrodzeń VIP-ów. Jeśli ustawa budżetowa wejdzie w życie w obecnym kształcie, prezydent, premier i parlamentarzyści dostaną 5-procentową podwyżkę.

W drugiej połowie grudnia ub. roku Senat zaproponował blisko 30 poprawek do ustawy budżetowej na 2025 rok. Posłowie mają zająć się senackimi propozycjami podczas posiedzenia izby zaplanowanego w dniach 8-10 stycznia.

Zgodnie z budżetem wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku wyniesie 7 proc., o 5 proc. wzrośnie kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli, pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich. Zarobki najważniejszych osób w państwie składają się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego.

Wzrost wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie

W przypadku najważniejszych osób w państwie, takich jak marszałkowie Sejmu, Senatu, premier czy ministrowie, ich wynagrodzenie jest sumą wynikającą z przemnożenia kwoty bazowej zapisanej w budżecie przez odpowiednie mnożniki (zależne od pełnionej funkcji). W 2025 r. kwota bazowa ma wzrosnąć z 1 tys. 789,42 złotych do 1 tys. 878,89 złotych. To wzrost o ok. 5 procent. Bez zmian pozostały mnożniki kwoty bazowej, uregulowane rozporządzeniem prezydenta z 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak i dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu odpowiednich mnożników kwoty bazowej. Według projektu ustawy budżetowej na rok 2025 wzrost wynagrodzenia dotyczy m.in. prezydenta, marszałka Sejmu, Senatu, premiera, a także ministrów i posłów.

Na kwotę tę składa się 16,3 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego i 5,3 tys. zł dodatku funkcyjnego (mnożniki odpowiednio wynoszą tu 8,68 i 2,8). Ponadto, w zależności od stażu pracy, otrzymają dodatek stażowy (przysługuje on po pięciu latach pracy i wynosi 5 proc., z każdym rokiem wzrasta o 5 proc. aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Podwyżka dla prezydent RP i ministrów

Prezydent RP zarabiał w 2024 r. miesięczne średnio 25 tys. zł brutto. Wynagrodzenie prezydenta wzrośnie do ok. 26 tys. 300 zł. Mnożniki dla wynagrodzenia prezydenta (zapisane w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) wynoszą 9,8 dla wynagrodzenia zasadniczego oraz 4,2 dla dodatku funkcyjnego.

Podwyższenie wynagrodzenia w wyniku wzrostu kwoty bazowej dotyczy także ministrów, którzy w 2024 roku zarabiali ok. 17 tys. 700 zł brutto. Po przyjęciu ustawy budżetowej ich wynagrodzenie wynosiłoby 18,6 tys. zł brutto plus dodatki stażowe. W przypadku ministrów mnożniki wynoszą 7,84 (wynagrodzenie) i 2,10 (dodatek funkcyjny).

W przypadku posłów, których stanowisko nie jest objęte mnożnikami systemowymi, średnioroczny wskaźnik wzrostu ich wynagrodzeń ma wynieść 105 procent.

Ile zarobią posłowie?

Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, uposażenie poselskie wynosi obecnie ponad 12 tys. 800 zł brutto, a dieta parlamentarna (pieniądze na pokrycie wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju) nieco ponad 4 tys. zł brutto. Po 5-proc. podwyżce uposażenie wzrośnie o ok. 641 zł i będzie wynosić prawie 13,5 tys. zł. Dieta będzie wyższa o 200 zł i wyniesie prawie 4 tys. 209 zł.

Posłowie pełniący funkcję przewodniczącego komisji dostają dodatkowo 20 proc. uposażenia, a wiceprzewodniczący - 15 proc. Dodatkowe 10 proc. uposażenia przysługuje zaś posłom, którzy są przewodniczącymi stałych podkomisji. Oznacza to, że po podwyżce przewidzianej w ustawie budżetowej poseł będący szefem komisji otrzyma dodatkowo jeszcze prawie 2 tys. 700 zł, a jego zastępca - trochę ponad 2 tys. zł. Szefowie podkomisji mogą liczyć na bonus w wysokości ok. 1 tys. 350 zł.

Ponadto posłowie mogą uzyskać ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, który wynosi 22 tys. 200 zł miesięcznie. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty o nie więcej niż o 50 proc. Projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 r. przewiduje zwiększenie ryczałtów na prowadzenie biur poselskich o 4,1 proc., czyli o 900 zł.