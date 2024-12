Program badań profilaktycznych osób po „40” powinien zostać przedłużony do końca przyszłego roku, a nie tylko do kwietnia 2025 r. Tak wynika z uwag wniesionych do projektu nowelizacji rozporządzenia, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Przypomnijmy, „Profilaktyka 40 plus” to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków powyżej 40. roku życia. Jego cele to: zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Program został już wcześniej przedłużony – do końca grudnia 2024 r. Teraz MZ proponuje wydłużenie o kolejne cztery miesiące, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r., co ma pozwolić na dalszą realizację profilaktyki zdrowotnej. Resort wyjaśnia, że ta propozycja znajduje uzasadnienie w ocenie wyników jego wskaźników objętych analizą sporządzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

„Wskazuje ona na zasadność kontynuowania działań objętych programem pilotażowym” – uważa MZ. Zapowiada też wprowadzenie w nim większych zmian.

Uwagi do projektu wniosła m.in. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Zdaniem jej przedstawicieli obowiązywanie programu powinno zostać przedłużone znacznie bardziej.

– Najlepiej, gdyby to było do końca 2025 r., aby dać czas na stabilne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, a nowe świadczenie dotyczące bilansu zdrowia dorosłych mogłoby zostać utworzone bez presji czasu – uważa Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji PZ.

Wskazuje, że jest to tym bardziej uzasadnione, że nowe regulacje powinny być oparte na narzędziach informatycznych, które musi wytworzyć Centrum e-Zdrowia. Tymczasem jego kadra w najbliższych miesiącach będzie mocno obciążona już zaplanowanymi rozwiązaniami, takimi jak: wdrożenie Krajowej Sieci Kardiologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej i innymi, wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy.

– Podobnie z dostawcami dla podmiotów, którzy wszystkie zapowiedziane nowości też będą musieli wdrożyć, a to spowoduje, że będzie problem z wygenerowaniem zasobów do wytworzenia funkcjonalności bilansu zdrowia w 2025 r. – ostrzega Zieliński.

Zwraca również uwagę, że w przekazanym do konsultacji projekcie brak jest waloryzacji wartości świadczeń w programie od 1 lipca 2024 r. pomimo zatwierdzenia takiej rekomendacji przez ministra zdrowia.