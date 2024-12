Po raz pierwszy Wigilia stanie się dniem wolnym od pracy, jednak dopiero w przyszłym roku. Nowelizacja z 6 grudnia 2024 r. kilku ustaw, w tym o dniach wolnych od pracy i kodeksu pracy, zacznie bowiem obowiązywać 5 lutego 2025 r.

Wolne na przygotowanie świątecznego śledzika zaklepane

W piątek Sejm przyjął do niej dwie poprawki. Pierwsza ma charakter kosmetyczny. Druga z kolei gwarantuje pracownikowi lub zatrudnionemu, wykonującemu pracę w handlu lub inne czynności związane z handlem, nie więcej niż dwie niedziele robocze w grudniu. RM

Uzupełniające urlopy macierzyńskie już niedługo

Ustawa z 6 grudnia 2024 r. zmieniająca m.in. kodeks pracy, przewidująca uzupełniające urlopy macierzyńskie dla rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych tuż po urodzeniu, ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia. W piątek Sejm przyjął do niej dwie poprawki. Pierwsza określa, że pracownicy na uzupełniających urlopach macierzyńskich zostaną objęci zakazem nierównego traktowania, a w razie jego naruszenia będą mogli dochodzić odszkodowania. Druga uprawnia doktoranta do zawieszenia kształcenia na okres korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. RM

Waloryzacja dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników uchwalona

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą otrzymywać wyższe dofinansowania do ich wynagrodzeń. Ich podniesienie zakłada ustawa z 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą uchwalił Sejm i która teraz czeka na rozpatrzenie przez Senat. Zgodnie z przepisami ustawy subsydia płacowe wzrosną o 15 proc. I tak w przypadku pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności dopłata wzrośnie z 500 zł do 575 zł miesięcznie, dla kogoś, kto ma orzeczenie o umiarkowanym poziomie dysfunkcji zdrowotnej – z 1350 zł do 1550 zł, a jeśli jest on znaczny, to kwota dopłaty będzie wynosić 2760 zł zamiast obecnych 2400 zł. Nowe kwoty dofinansowań będą obowiązywać w odniesieniu do wynagrodzeń, począwszy od lipca br., a pracodawcy będą mogli otrzymać wyrównanie. W tym celu będą musieli zrobić korekty złożonych do tej pory wniosków o dopłaty. MT ©℗