Jak mogłyby wyglądać niedziele handlowe w 2025 r.?

Propozycja co do niedziel handlowych jest taka, żeby handel był dozwolony pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego (co do zasady), dalej: pierwszą niedzielę grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia jak i niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a jeżeli jest to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu zakaz nie obowiązuje także w niedzielę poprzedzającą pierwszą albo trzecią niedzielę tego miesiąca. Taki scenariusz na chwilę obecną wydaje się mało prawdopodobny. Dlaczego? Nawet jeśli będzie ustawa, nie będzie raczej zgody Prezydenta.