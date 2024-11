Aż 11-krotnie wyższe koszty oraz nawet kilkuletnie procedury – taki będzie skutek nałożenia na Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) wymogu wydawania decyzji administracyjnych w odniesieniu do spraw z zakresu uznawalności wykształcenia na poziomie wyższym. Minister nauki ostrzega przed wprowadzeniem takiej regulacji.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym pracuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Jednym z jego celów jest lepsza weryfikacja osób, które przyjeżdżają do Polski na studia. Dotychczas cudzoziemcy z krajów trzecich nadużywali tej możliwości, traktując wizę studencką jako przepustkę do strefy Schengen. W praktyce jednak na uczelniach nigdy się nie pojawiali. Dlatego rząd chce lepiej weryfikować zagranicznych kandydatów na studia w Polsce. MSZ zaproponował, aby NAWA zajmowała się potwierdzaniem wykształcenia średniego oraz uprawnień do kontynuacji kształcenia, jak również potwierdzaniem równoważności dyplomów w drodze decyzji administracyjnych.

– Nie wyrażam zgody na wprowadzenie przepisów przewidujących prowadzenie przez NAWA postępowań administracyjnych – podkreśla Dariusz Wieczorek, minister nauki, w piśmie do MSZ.

Uważa, że wprowadzenie takiej zmiany nie tylko wydłuży czas postępowań, lecz także znacząco podniesie koszty.

– W przypadku decyzji administracyjnych główny akcent jest kładziony na kwestie formalne i procedurę, ze szkodą dla oceny merytorycznej dokumentów, co będzie skutkowało większą liczbą odwołań. Innymi słowy, zadanie będzie ponad 11-krotnie droższe dla Skarbu Państwa przy zdecydowanie niższej jakości – wylicza Wieczorek. Całkowity koszt proponowanych zmian dla NAWA wyniósłby ponad 56 mln zł.

Zdaniem ministra nauki w takich sprawach dyrektor NAWA powinien wydawać tylko informacje.

– Z założenia NAWA nie była, co do zasady, i nie jest organem administracji publicznej, który wydaje władcze rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej – dodaje Wieczorek. ©℗