Czy możemy wykonać zlecenie w sytuacji gdy jesteśmy na zwolnieniu chorobowym z powodu złamania nogi? Nie jesteśmy w stanie jechać do biura, jednak moglibyśmy zalogować się do komputera i pomóc zespołowi zdalnie.

Osoby, które przebywają na zwolnieniu chorobowym i są objęte ubezpieczeniem, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego. Płatne zwolnienie lekarskie mogą otrzymać ci, którzy mają opłacane składki chorobowe. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę składka jest obowiązkowa i wynosi 9 proc. Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy przysługują wszystkim, którzy nieprzerwanie podlegali ubezpieczeniu przez 30 dni (w przypadku etatu) oraz 90 dni (w przypadku umowy-zlecenia i opłacania składek chorobowych).

Zasiłek chorobowy z ZUS. Ile wynosi?

Wysokość zasiłku chorobowego to 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli pracownica jest w ciąży, zasiłek wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Na co zwrócić szczególną uwagę, gdy jesteśmy na L4?

Przede wszystkim w trakcie zwolnienia nie powinniśmy wykonywać żadnych czynności, które mogłyby wydłużyć nasz powrót do zdrowia. W szczególności gdy na naszym zwolnieniu lekarz zamieści adnotację, że chory musi leżeć, powinniśmy stosować się do zaleceń. Jednak nawet jeśli adnotacja lekarza wskaże, że chory może chodzić, nie oznacza, że w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy możemy wykonywać uciążliwe czynności.

Jeśli podczas kontroli ZUS będziemy np. u lekarza czy w aptece, ważne, abyśmy dostarczyli dowód, że nasza obecność była w tym czasie usprawiedliwiona, np. paragon z apteki z godziną wykupienia leków.

W przypadku gdy nie złożymy wyjaśnień dotyczących powodu nieobecności w domu w czasie kontroli albo nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, ZUS uzna, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z celem.

Zwolnienie lekarskie. Czy można pracować? Co na to ZUS?

Co w sytuacji gdy mamy zwolnienie lekarskie, ponieważ złamaliśmy nogę i nie możemy chodzić do firmy, jednak pojawiło się zadanie z pracy, które możemy wykonać zdalnie z domu. Czy możemy się go podjąć?

– Absolutnie nie. Jeżeli mamy zwolnienie lekarskie, nie możemy podejmować żadnej pracy, niezależnie, czy to będzie praca stacjonarna, czy zdalna – informuje Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w woj. lubuskim. – Możemy natomiast, jeśli jest taka możliwość, zdecydować, czy chcemy mieć zwolnienie lekarskie, czy decydujemy się na pracę zdalną. Nie możemy jednak tych dwóch rzeczy łączyć. W czasie zwolnienia nie można bowiem wykonywać pracy zarobkowej. Albo zwolnienie lekarskie i wtedy w ogóle nie pracujemy, albo decydujemy się na pracę zdalną i rezygnujemy ze zwolnienia lekarskiego – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.