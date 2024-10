W polskim prawie pracy obowiązuje generalny zakaz rozwiązywania umów o pracę z pracownicą (pracownikiem) przebywającą na urlopie macierzyńskim. Dopuszcza się jednak 5 wyjątków, kiedy pracodawca może doprowadzić do zakończenia stosunku pracy z taką osobą. Jakie to przypadki? Kiedy i w jaki sposób pracodawca może rozwiązać umowę?

Zakaz rozwiązywania umów o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego

Zakaz rozwiązywania umów o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego został uregulowany w art. 177 § 1 Kodeksu pracy. Mówi o tym, że ani w okresie ciąży, ani w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, ani od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą (pracownikiem);

wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą (pracownikiem).

W przypadku złożenia wniosku o urlop lub część urlopu powyższy zakaz zaczyna obowiązywać 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego. To bardzo ważne, ponieważ wcześniejsze złożenie wniosku oznacza powstanie okresu, w którym pracodawca będzie miał do tego prawo.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego?

W tym samym art. 177 KP ustawodawca wskazuje wyjątek, kiedy pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę w trakcie urlopu macierzyńskiego. Pierwszy wyjątek to występowanie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (pracownika). Jeśli daną osobę reprezentuje zakładowa organizacja związkowa to musi ona dodatkowo wyrazić na to zgodę. Drugi wyjątek zezwala na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem w czasie urlopu macierzyńskiego i jest nim upadłość albo likwidacja pracodawcy.

Podsumowując, w czasie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim pracodawca może rozwiązać łączący ich stosunek pracy na 2 sposoby:

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z winy pracownicy (dyscyplinarka)

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości albo wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji pracodawcy

Dyscyplinarka w trakcie urlopu macierzyńskiego

O rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym przez pracodawcę (tzw. dyscyplinarka) traktuje art. 52 KP. Tryb natychmiastowy oznacza, że nie ma okresu wypowiedzenia, który musi upłynąć, aby umowa uległa rozwiązaniu. Pracodawca może wręczyć pracownicy dyscyplinarkę w 3 sytuacjach:

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;

popełnienie w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

zawiniona przez pracownicę utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca nie może zastosować tego trybu po upływie 1 miesiąca od pozyskania informacji o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy na tej podstawie. Co więcej, musi o tej sprawie poinformować reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, a ona powinna wyrazić na to zgodę. W przeciwnym razie pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy z pracownicą. Dopiero gdy nie ma zakładowej organizacji związkowej pracodawca samodzielnie podejmuje tę decyzję. Mamy tu różnicę ze standardową sytuacją rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Jeśli pracownica nie byłaby w ciąży albo nie przebywałaby na urlopie macierzyńskim, wystarczyłoby gdyby pracodawca zasięgnął opinii związku z tej sprawie. Nie musiałby czekać na jego zgodę.

Wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie macierzyńskim

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim jest możliwe tylko w 2 przypadkach - w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Gdyby taka sytuacja zaistniała, pracodawca ma obowiązek uzgodnienia z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy w trakcie urlopu macierzyńskiego – 5 przypadków

Podsumowując, w czasie urlopu macierzyńskiego pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na 2 sposoby:

bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym (dyscyplinarka) albo

za wypowiedzeniem.

Pierwszy sposób można zastosować w razie zaistnienia jednej z 3 okoliczności – cięzkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa lub utrata uprawnień koniecznych. Natomiast za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę tylko w razie ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy.