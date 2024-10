Fakultatywne dofinansowanie posiłków dla załogi to nie działalność socjalna, na którą wolno wydawać środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Jeśli więc pracodawca zdecyduje się na udzielanie takich benefitów, nie skorzystają one z ulgi składkowej właściwej dla świadczeń z ZFŚS, tj. nielimitowanego zwolnienia ze składek. To sedno interpretacji oddziału ZUS w Lublinie z 30 sierpnia 2024 r. (DI/200000/43/705/2024).

Przekonała się o tym sieć hurtowni farmaceutycznych, która planowała przyznać pracownikom w regulaminie socjalnym dopłaty do posiłków w wysokości 5–7 zł w zależności od tego, do której grupy zarobkowej się kwalifikują. Zamówienia zainteresowany dokonywałby za pomocą aplikacji na smartfonie albo przeglądarki internetowej. Nie mógłby uzyskać z tego tytułu żadnych ekwiwalentów pieniężnych.

Nie ma mowy, aby z funduszu socjalnego pokrywać posiłki udostępniane pracownikom w jakiejkolwiek formie – wynika twardo z interpretacji ZUS. Takie wydatki nie mieszczą się bowiem w definicji działalności socjalnej, na którą można przeznaczać środki funduszu – brzmi uzasadnienie. Ta ostatnia to m.in. aktywność wypoczynkowa, kulturalno-oświatowa czy sportowo-rekreacyjna, ale nie dożywianie personelu.

Nie wszystko jednak stracone. Pracodawca powinien sprawdzić, czy ewentualnie nie skorzystać z ulgi z par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 728 ze zm.), która obejmuje posiłki udostępniane pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz bony, talony, kupony i karty przedpłacone uprawniające do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do 450 zł miesięcznie na jednego beneficjenta. ©℗