Czy pracownik miał uzasadnione podstawy do dokonania zgłoszenia? Czy podane informacje są prawdziwe? Czy zgłoszenie informuje o naruszeniu prawa? Między innymi takie kwestie powinna zweryfikować osoba przyjmująca zgłoszenie sygnalisty – radzą eksperci departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownik spółki dokonał zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa, którego dopuścili się on sam i dwóch innych pracowników. Komórka przyjmująca zgłoszenia wewnętrzne stwierdziła jednak brak wystąpienia interesu publicznego, co jej zdaniem nie pozwala na objęcie sygnalisty ustawową ochroną. Czy słusznie?

Takiego działania nie można uznać za właściwe, ponieważ w trakcie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego ochrona sygnalisty nie może zależeć od konieczności zaistnienia interesu publicznego. Komórka przyjmująca zgłoszenie wewnętrzne powinna weryfikować takie okoliczności, jak:

■ czy sygnalista miał uzasadnione podstawy do dokonania zgłoszenia,

■ czy informacje zawarte w zgłoszeniu były prawdziwe w momencie jego dokonania,

■ czy stanowią informację o naruszeniu prawa.

Oprócz tego komórka przyjmująca ma zbadać, czy wystąpił kontekst związany z pracą, który powinien wynikać z samych informacji przekazanych przez sygnalistę.

Sygnalista powinien więc ponownie wystąpić do komórki przyjmującej o przyznanie mu ochrony, przekazując powyższe argumenty, albo też dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

Sygnalista dokonał zgłoszenia wewnętrznego, które jednak z powodu usprawiedliwionej nieobecności osób odpowiedzialnych za jego przyjęcie zostało formalnie odebrane dopiero dwa tygodnie później. Sygnalista twierdzi, że tydzień po dokonaniu zgłoszenia jego przełożony podjął działania odwetowe (pomawianie, krytyka jego pracy). Komórka przyjmująca zgłoszenie uważa, że ochrona przysługuje sygnaliście od następnego dnia po tym, kiedy faktycznie zostało ono przyjęte. Ma rację?

Nie. Takie stanowisko nie jest słuszne, ponieważ ochrona sygnalisty przysługuje od momentu dokonania zgłoszenia (art. 6 ustawy). Faktyczny dzień przyjęcia zgłoszenia przez komórkę przyjmującą nie ma znaczenia dla momentu przyznania ochrony. Pracodawca powinien tak zorganizować obsługę sygnalisty, by komórka przyjmująca działała stale. Jeśli więc wskazana komórka składa się z jednej osoby, to w czasie jej choroby czy innej absencji obowiązki przyjmującego powinien przejąć ktoś inny.

Sygnalista będzie zatem mógł się powołać na ochronę wynikającą z ustawy od chwili dokonania swojego zgłoszenia w razie ewentualnego sporu sądowego.

Czy listonosz może dokonać zgłoszenia wewnętrznego w podmiocie prawnym, do którego dostarcza pocztę w ramach swoich obowiązków służbowych? Jak w tym przypadku rozumieć kontekst związany z pracą?

Kontekst związany z pracą to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług czy pełnienia funkcji lub służby w podmiocie prawnym lub na jego rzecz, w ramach których zgłaszający uzyskał informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych (art. 2 pkt 5 ustawy).

Wydaje się, że listonosz nie ma prawa dokonać zgłoszenia wewnętrznego w podmiocie, któremu tylko dostarcza pocztę. Taki podmiot prawny nie ma przecież obowiązku przekazania mu informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, bo listonosz jest osobą spoza struktury organizacyjnej. Podmiot prawny musi udostępnić podaną informację jedynie osobom wykonującym dla niego szeroko rozumianą pracę, pełniącym służbę bądź z nim współpracującym albo dopiero ubiegającym się o zatrudnienie.

Jak rozumieć uzasadnione podstawy, które musi mieć sygnalista, pozwalające ocenić, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa?

Należy zawsze odwołać się do obiektywnych kryteriów, nie zaś do subiektywnego przeświadczenia sygnalisty. Takie kryteria powinny pozwalać osobom weryfikującym zgłoszenie na stwierdzenie, że dana informacja zostałaby uznana za wiarygodną, gdyby została powzięta nawet przez inne osoby.

Sygnalista zgłosił naruszenie wewnętrzne, w którym wskazał siebie jako jednego ze sprawców. Komórka ds. działań następczych po potwierdzeniu słuszności zarzutów ukarała wszystkich pracowników poza nim, argumentując, że jest pod ochroną. Czy słusznie?

Takie działanie nie jest właściwe. Ochrona sygnalistów wynika z samego dokonania zgłoszenia. Znaczy to, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi za to, że odważył się dokonać zgłoszenia. Jeśli sygnalista „donosi” sam na siebie, to ukarania go przez komórkę prowadzącą działania następcze nie wolno poczytać za działanie odwetowe. Jest to raczej dozwolone ewentualne działanie następcze.

Czy osoba, która myśli o dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, ale ma obawy, może gdzieś zasięgnąć porady?

Tak. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy (art. 41 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945 ze zm.).

Firma otrzymała zgłoszenie wewnętrzne, w którym sygnalista wskazał dwie osoby jako pomagające mu i zażądał dla nich ochrony. Czy wcześniej komórka przyjmująca zgłoszenie powinna zweryfikować zakres i natężenie wsparcia, jakiego udzieliły one sygnaliście? Jeśli tak, to w jaki sposób? A może samo ich wymienienie w zgłoszeniu powoduje automatycznie przyznanie ochrony?

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia jest osobą fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona (art. 2 pkt 8 ustawy o ochronie sygnalistów; Dz.U. z 2024 r. poz. 928; dalej: ustawa). Korzysta ona z analogicznej ochrony przed działaniami odwetowymi jak sygnalista (art. 21 ust. 1 ustawy).

W tym przypadku samo wskazanie w zgłoszeniu wewnętrznym współpracowników pomagających sygnaliście powinno spowodować objęcie ich ochroną, jeżeli zakres i rodzaj pomocy zostały określone w zgłoszeniu. W razie wątpliwości co do rodzaju czy formy pomocy można się zwrócić do sygnalisty o dodatkowe informacje.

Inaczej będzie, gdy w zgłoszeniu sygnalista poda dużą liczbę pomocników, np. cały departament czy wydział podmiotu prawnego. Wówczas należy poprosić sygnalistę o udzielenie dodatkowych informacji, niezależnie od powodów takiego działania zawartych w zgłoszeniu.

Czy pracownik tymczasowy może w ogóle zostać sygnalistą? Jeśli tak, to jak należy go wliczać do stanu zatrudnienia warunkującego obowiązek ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych? W liczbie osób wykonujących pracę zarobkową powinni go uwzględnić agencja pracy tymczasowej czy też pracodawca użytkownik?

Pracownik tymczasowy może dokonywać zgłoszeń wewnętrznych zarówno w agencji pracy tymczasowej, jak i u pracodawcy użytkownika. To jednak agencja pracy tymczasowej zatrudnia go na podstawie umowy o pracę na czas określony lub kieruje do takiej pracy na podstawie umowy prawa cywilnego (art. 7 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1110). Dlatego to agencja powinna go zakwalifikować do stanu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej, gdyż to dla niej wykonuje pracę zarobkową, a nie na rzecz pracodawcy użytkownika (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy). ©℗

