Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało projekt nowelizacji ustaw, w celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy. Celem regulacji - jak podał resort - jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej i zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP.

O tym, że rząd będzie pracować nad regulacjami, które mają dotyczyć wzmocnienia Wojsk Obrony Terytorialnej, mówił w piątek w Nowej Soli premier Donald Tusk podczas kolejnego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego.

-Już nikt nie będzie w Polsce debatował o tym, czy WOT jest potrzebny, czy nie, bo najlepiej się udowadnia, czy ktoś jest potrzebny w czasie takich sytuacji, jak ta. - zaznaczył szef rządu.

Korzystne zmiany dla pracodawców zatrudniających terytorialsów

Informacja o projekcie nowelizacji niektórych ustaw, jak określono: "w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy" ukazała się w piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem projektu jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy, przez wprowadzenie preferencji podatkowych, preferencji przy ubieganiu się przez takiego przedsiębiorcę o udzielenie zamówienia publicznego oraz zastąpienie odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym" - czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie.

Zasadnicza zmiana ma polegać m.in. na zastąpieniu odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym. Obecnie pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Obliczone jest ono według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Zatrudniasz terytorialsa? To się opłaca

"Celem regulacji jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmniejszenie obciążeń dla pracodawców" - wyjaśniono w informacji Rady Ministrów.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego, którzy przy wykonywaniu tego zlecenia będą zatrudniać pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami WOT i żołnierzami aktywnej rezerwy.

Nowelizacja ma także wprowadzić preferencje podatkowe dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) zatrudniających pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami obrony terytorialnej i żołnierzami aktywnej rezerwy.

Planowany termin przyjęcia przez rząd projektu, za który odpowiada wicepremier, szef MONWładysław Kosiniak-Kamysz, to IV kwartał 2024 r.