Tego dnia podmioty AML (przeciwdziałające praniu pieniędzy), które jako pierwsze wdrażają systemy do obsługi sygnalistów, mogą dopiero rozpocząć przygotowania.

To esencja uzyskanej wczoraj w odpowiedzi na pytanie DGP interpretacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niej, że: „Ustawa (o ochronie sygnalistów – red.) nie nakłada obowiązku wprowadzenia procedury już 25 września 2024 r., ale jedynie rozpoczęcia procesu jej ustalania”.

Podmioty AML to firmy i jednostki, które zostały objęte ustawą z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928; dalej: ustawa) w pierwszej kolejności – już od 25 września 2024 r., i to bez względu na liczbę zatrudnianych osób. Już wcześniej obowiązki związane z zapobieganiem niektórym przestępstwom nałożyła na nie ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.), nazywana właśnie „ustawą AML”. Chodzi o podmioty prawne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych UE wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937. Chodzi zatem o banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, ale też o doradców podatkowych czy biura rachunkowe.

Problem w tym, że enigmatyczny przepis przejściowy ustawy (art. 64) mówi tylko, że wchodzi ona w życie 25 września 2024 r. Spowodowało to chaos, zwłaszcza u pracodawców AML, którzy nie wiedzieli, czy wymagane przez ustawę procedury zgłoszeń wewnętrznych muszą mieć już tego dnia aktywne, czy powinni dopiero zacząć przygotowania do ich uchwalenia. ©℗

