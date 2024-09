Lidl rozpoczął nową kampanię rekrutacyjną, oferując ponad 1000 stanowisk pracy w całej Polsce. Firma szuka osób do sklepów i magazynów, obiecując konkurencyjne wynagrodzenie oraz liczne benefity. Rekrutacja ma potrwać cztery tygodnie, a nowe miejsca pracy są dostępne w wielu lokalizacjach. Czy warto aplikować? Zobacz, co oferuje Lidl w najnowszej kampanii zatrudnieniowej.

Od 9 września 2024 r. Lidl uruchomił rekrutację na ponad 1000 stanowisk w całej Polsce. Poszukiwani są pracownicy sklepów oraz magazynów, a w kampanii rekrutacyjnej Lidl stawia na atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe korzyści pozapłacowe. Firma obiecuje, że pracownicy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, a także na systematyczne podwyżki i bogaty pakiet benefitów. Nowa kampania zatrudnieniowa potrwa cztery tygodnie, a proces rekrutacyjny obejmuje różne lokalizacje na terenie całego kraju.

Ile zarobisz na start w Lidlu? [STAWKI]

Wynagrodzenie na start w Lidlu zależy od stanowiska.

Nowi pracownicy magazynu mogą liczyć na pensje w wysokości od 5200 zł do 5850 zł brutto miesięcznie. Po roku ich wynagrodzenie wzrośnie do poziomu od 5500 zł do 6100 zł brutto , a po dwóch latach mogą zarabiać od 5750 zł do 6400 zł brutto. Pracownicy z trzyletnim stażem zarobią od 6100 zł do 6700 zł brutto .

Pracownicy sklepu mogą spodziewać się na początku wynagrodzenia w przedziale od 4750 zł do 5700 zł brutto. Po roku pensje wzrosną do kwoty od 4950 zł do 5900 zł brutto, a po dwóch latach pracy będą zarabiać od 5150 zł do 6150 zł brutto.

Benefity w Lidlu. Na co mogą liczyć pracownicy? [LISTA]

Zarobki to nie wszystko. Większość dużych firm oferuje dziś przeróżne dodatkowe benefity, ze słynnymi "owocowymi dniami" na czele. Lidl Polska także przewidział ofertę dodatkowych, pozapłacowych bonusów. W jej ramach pracownicy mogą korzystać z:

prywatnej opieki medycznej,

ubezpieczenia grupowego i turystycznego,

kart MultiSport i Medicover Sport,

szkoleń oraz wyprawek dla dzieci pracowników.

Dodatkowo, pracownicy Lidla mogą liczyć na program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Sieć oferuje także ubezpieczenie NNW dla dzieci i wnuków swoich pracowników, które obejmuje wypadki do 25. roku życia.

Wsparcie fizjoterapeuty i sabbatical w Lidlu

Lidl kusi też dostępem do usług fizjoterapeutycznych w centrach dystrybucji, takich jak masaże i porady zdrowotne. Firma umożliwia też pracownikom, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt w firmie, skorzystanie z dodatkowego bezpłatnego urlopu w wymiarze od 1 do 3 miesięcy, z gwarancją zachowania stanowiska po powrocie. To tzw. sabbatical, na wprowadzenie którego decyduje się coraz więcej firm.

Sieć oferuje również możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu, co ma skusić osoby poszukujące większej elastyczności zawodowej.

Podwyżki w Lidlu 2024. Jak zmieniały się wynagrodzenia?

Warto przypomnieć, że w lipcu 2024 r. Lidl po raz kolejny podniósł pensje swoich pracowników, aby dostosować je do wzrostu płacy minimalnej. Do czerwca 2024 r. pracownicy sklepu zarabiali od 4550 zł do 5550 zł brutto, a pracownicy magazynu od 5050 zł do 5650 zł brutto.