Zastanawiasz się, jak zaplanować urlop wypoczynkowy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2024, Nowego Roku oraz Święta Trzech Króli 2025? Z odpowiednią strategią możesz uzyskać maksymalnie długi okres wolnego, wykorzystując minimalną liczbę dni urlopu. Poniżej przedstawiamy różne warianty, które pomogą Ci optymalnie zaplanować wypoczynek w końcówce roku.

Ile dni urlopu przysługuje w roku?

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje:

20 dni urlopu rocznie, jeśli pracuje krócej niż 10 lat,

rocznie, jeśli pracuje krócej niż 10 lat, 26 dni urlopu, jeśli staż pracy przekracza 10 lat.

Odpowiednie rozplanowanie dni wolnych w grudniu i styczniu pozwala wykorzystać nawet do 10 dni urlopu i zyskać długi okres wypoczynku. To opcja dla tych, którzy "zachomikowali" więcej urlopu i mogą sobie pozwolić na wariant maksimum. Poniżej przedstawiamy jednak różne opcje - od tych wymagających wzięcia zaledwie jednego dnia urlopu, aż do wariantu, w którym bierzemy 10 dni urlopu wypoczynkowego. Każdy zaproponowany wariant przynosi korzyści w postaci dłuższego wypoczynku.

Długi urlop 2024/2025. Wariant 1: Jeden dzień urlopu – aż 5 dni wolnego

Jeśli masz ograniczone możliwości wzięcia urlopu, możesz wybrać wariant z minimalnym okresem wypoczynku:

weź urlop 27 grudnia 2024 r. (piątek),

(piątek), zyskasz w sumie 5 dni wolnego (od 25 do 29 grudnia 2024 r., wliczając Boże Narodzenie i weekend).

Długi urlop 2024/2025. Wariant 2: Cztery dni urlopu – 9 dni wolnego

Zastanawiasz się, jak wydłużyć urlop do ponad tygodnia? Wystarczy wykorzystać cztery dni urlopu:

weź urlop od 23 grudnia do 24 grudnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) oraz 27 i 30 grudnia 2024 r. (piątek, poniedziałek),

(poniedziałek, wtorek) oraz (piątek, poniedziałek), zyskasz aż 9 dni wolnego (od 21 grudnia 2024 r. do 29 grudnia 2024 r.).

Długi urlop 2024/2025. Wariant 3: Pięć dni urlopu – aż 12 dni wolnego

Kolejna opcja pozwala zyskać niemal dwa tygodnie wolnego, przy użyciu zaledwie pięciu dni urlopu:

weź urlop od 23 grudnia do 24 grudnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) oraz od 27 grudnia do 31 grudnia 2024 r. (piątek, poniedziałek, wtorek),

(poniedziałek, wtorek) oraz (piątek, poniedziałek, wtorek), łącznie zyskasz 12 dni wolnego (od 21 grudnia 2024 r. do 1 stycznia 2025 r., wliczając Święta Bożego Narodzenia, weekendy oraz Nowy Rok).

Długi urlop 2024/2025. Wariant 4: Sześć dni urlopu – 16 dni wolnego

Jeśli marzysz o dłuższym wypoczynku, sześć dni urlopu wystarczy, aby zyskać ponad dwa tygodnie wolnego:

weź urlop od 23 grudnia do 24 grudnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) oraz o d 27 grudnia 2024 r. do 3 stycznia 2025 r. (piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek),

(poniedziałek, wtorek) oraz o (piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek), zyskasz 16 dni wolnego (od 21 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r., wliczając Boże Narodzenie, Nowy Rok, Święto Trzech Króli oraz weekendy).

Długi urlop 2024/2025. Wariant 5: Dziesięć dni urlopu – aż 23 dni wolnego

Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać urlop i stworzyć sobie niemal miesięczną przerwę od pracy, rozważ wariant z dziesięcioma dniami urlopu:

weź urlop od 23 grudnia 2024 r. do 3 stycznia 2025 r. (poniedziałek, wtorek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) o raz od 7 do 10 stycznia 2025 r. (wtorek-piątek),

(poniedziałek, wtorek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) o (wtorek-piątek), zyskasz aż 23 dni wolnego (od 21 grudnia 2024 r. do 12 stycznia 2025 r.).

Długi urlop 2024/2025. Który wariant jest najbardziej opłacalny?

Najbardziej efektywny wariant to ten, w którym biorąc 5 dni urlopu, zyskujesz aż 12 dni wolnego. To doskonała okazja do wypoczynku, zwłaszcza że święta i Nowy Rok pozwalają na naturalne wydłużenie urlopu bez konieczności wykorzystywania wielu dni z przysługującej puli.