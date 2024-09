Od 1 września 2024 roku nauczyciele mogą skorzystać z nowej emerytury. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale spełniają kilka warunków.

Aby skorzystać ze świadczenia trzeba spełnić łącznie kilka warunków. Przede wszystkim jest to kryterium wieku. Na nową emeryturę nauczycielską mogą przejść, począwszy od:

1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.;

1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;

1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Co ważne warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że na nową nauczycielską emeryturę mężczyźni mogą przejść o 7, a kobiety o 2 lata szybciej niż korzystając z powszechnego wieku emerytalnego, o ile spełnią kolejne wymaganie czyli mają okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

Dodatkowo, nauczyciel przechodzący na taką emeryturę powinien rozpocząć pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego przed 1 stycznia 1999 roku.

Nauczyciel przechodzący na nowe świadczenie musi rozwiązać stosunek pracy.

Nowa emerytura nauczycielska zostanie obliczona w wyniku podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Prawo do nowej emerytury nauczycielskiej nie ustaje w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.