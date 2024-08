Jeśli wspólnika spółki cywilnej w ZUS rozlicza spółka, może on mieć problemy ze skorzystaniem z wakacji składkowych.

Aby ominąć kłopoty, wspólnik spółki cywilnej powinien jak najszybciej zweryfikować sposób rozliczania swoich składek i zgłosić siebie jako płatnika składek. W tym celu najpierw spółka cywilna powinna wyrejestrować go z ubezpieczeń, a następnie „wyzerować” złożone za niego raporty imienne. Jeżeli spółka nie ma obowiązku opłacania składek za innych ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców), a więc nie jest płatnikiem składek, powinna także wyrejestrować siebie.

Zmiana płatnika

Wspólnik powinien zgłosić się w ZUS jako płatnik składek i jako ubezpieczony do odpowiednich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia: 05 10 xx (przedsiębiorca opłacający standardowe składki społeczne), 05 70 xx (preferencyjne składki) lub 05 90 xx (mały ZUS plus). Po dokonaniu zgłoszenia na jego koncie powinny zostać zewidencjonowane deklaracje rozliczeniowe sporządzone na podstawie raportów imiennych z konta spółki.

– Najlepiej, by wspólnik spółki cywilnej nie dokonywał korekty samodzielnie. Powinien skontaktować się ze swoim oddziałem ZUS i przedstawić dokładnie sytuację. Pracownicy ZUS we wszystkim pomogą, wyjaśnią i dokonają za niego korekt – zapewnia Alina Głębicka-Rękawek, wicedyrektor departamentu realizacji dochodów w centrali ZUS. Dodaje, że w przypadku spółek cywilnych funkcjonujących od lat korekt należy dokonać za okresy od stycznia 2022 r. (od czasu obowiązywania reformy Polskiego Ładu). Każdy przypadek jest jednak inny i okres korekty zawsze musi ocenić pracownik ZUS.

Pieniądze wpłacone tytułem składek za wspólnika przez spółkę cywilną jako płatnika po dokonaniu korekt zostaną przeksięgowane na jego indywidualne konto płatnika.

– To podstawowa zasada rozliczania składek przy porządkowaniu kont spółki cywilnej i jej wspólników – informuje wicedyrektor Alina Głębicka-Rękawek.

Wakacje składkowe to nowy rodzaj zwolnienia z opłacania składek społecznych dla małych firm. Przysługuje wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym indywidualnie bądź w formule spółki cywilnej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Urlop od składek

Zainteresowany przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacenia za siebie obligatoryjnych składek − emerytalnej, rentowych, wypadkowej, ewentualnie dobrowolnej chorobowej oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za jeden, dowolnie wybrany miesiąc raz w roku kalendarzowym. Za ulgowy miesiąc jego składki zostaną sfinansowane przez budżet państwa i zewidencjonowane na jego koncie w ZUS w kwotach naliczonych od najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru. W miesiącu tym ma on prawo prowadzić firmę, zatrudniać pracowników, spotykać się z kontrahentami czy podpisywać faktury albo listy płac. Przedsiębiorca może skorzystać z wakacji składkowych najwcześniej za grudzień 2024 r., składając wniosek w listopadzie.

Aby skorzystać z ulgi, biznesmen musi spełnić wiele warunków, m.in. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku zgłaszać do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego jako płatnik składek nie więcej niż 10 osób (wliczając siebie). Gdy więc planuje przejść na wakacje składkowe w grudniu, ma obowiązek zgłaszać do ubezpieczeń w październiku 2024 r. przynajmniej siebie jako ubezpieczonego i jednocześnie jako płatnika składek.

W przypadku wspólników spółek cywilnych były możliwe dwa sposoby ewidencjonowania ich w ZUS. Po pierwsze: do ubezpieczeń zgłaszała go sama spółka i rozliczała jako płatnik w raportach miesięcznych ZUS RCA tak jak np. pracowników. Po drugie: wspólnik mógł sam siebie zgłosić jako płatnika i rozliczać za siebie składki jako osoba prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie. Choć w wyniku zmiany w przepisach w 2009 r. możliwe jest stosowanie jedynie drugiej metody, zdarzają się jednak jeszcze przypadki, zwłaszcza w spółkach cywilnych istniejących od dawna, że nadal to spółka pełni rolę płatników składek dla wspólników. ©℗